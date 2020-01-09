صبي يهتك عرض رضيع في أكتوبر: "طمعت فيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واقعة مؤسفة تقشعر لها الأبدان سجلها محضر بقسم شرطة ثالث أكتوبر، اعتدى طالب سوداني جنسيا على رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر.

البداية تعود إلى تلقي قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا من سيدة تحمل الجنسية السودانية تدعى "مهدية"، 27 سنة، اتهمت نجل جارتها بهتك عرض رضيعها "مدثر"، وقدمت تقريرا طبيا بوجود جرح سطحي بجوار فتحة الشرج له.

Advertisements

انتقلت قوة من وحدة مباحث قسم ثالث أكتوبر إلى محل البلاغ، وقالت مقدمة البلاغ إنها توجهت إلى السوق لشراء احتياجات المنزل، وتركت رضيعها لدى نجل جارتها "14 سنة"، وفوجئت لدى عودتها بصراخ رضيعها وإصابته المُشار إليها.

استمع رجال المباحث لأقوال المشكو في حقه "سوداني الجنسية" الذي أقر بالواقعة: "كان بيعيط ودخلته الحمام أغير له.. طمعت فيه.. وعملت معاه علاقة في دقايق".

واقتادت قوات الشرطة المتهم إلى ديوان القسم تمهيدا لعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.