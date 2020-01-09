محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أنقذت قوات الشرطة موظفا اعتلى مقر بنك التنمية والائتمان الزراعي بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، اليوم الخميس. تلقى مأمور قسم شرطة الدقي بلاغا من إدارة شرطة النجدة بشروع أحد الأشخاص في الانتحار قفزا من أعلى البنك الزراعي بدائرة القسم. Advertisements انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ تحت إشراف رئيس وحدة المباحث، وأمكن إنقاذه بالاشتراك مع فريق إنقاذ بري تابع للحماية المدنية. التحريات الأولية كشفت أن موظفا بالبنك "فرع الدقي" حاول الانتحار بتلك الطريقة بسبب قرار نقله من المقر إلى آخر بقوله "نقلوني بالعافية". تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تنقذ موظفا هدد بالانتحار من أعلى بنك بالدقي: "نقلوني بالعافية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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