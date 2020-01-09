أخبار مصر | تعرف على أماكن مناطق التجنيد بجميع المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أماكن مناطق التجنيد بجميع المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، في ديسمبر الماضى، على قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2020، وتقدم بوابة "الخليج 365" للقراء مناطق التعبئة والتجنيد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

أولًا.. منطقة تجنيد القاهرة، وموقعها في الهايكستب، وتشمل القاهرة والقليوبية وحلوان.

ثانيًا.. منطقة تجنيد الجيزة، وتقع في منطقة الهرم، وتضم الجيزة والفيوم و6 أكتوبر.

ثالثًا.. منطقة تجنيد الإسكندرية، وموقعها في منطقة العامرية وتضم محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

رابعًا.. منطقة تجنيد طنطا، وتوجد في منطقة سيجر بالغربية وتشمل محافظتى الغربية والمنوفية.

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خامسًا.. منطقة تجنيد المنصورة، وموقعها في سندوب، وتضم محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ. سادسًا.. منطقة تجنيد المنيا، وتوجد في المنيا الجديدة، وتضم محافظتى المنيا وبنى سويف.

سابعًا.. منطقة تجنيد أسيوط، وموقعها في "ش الخزان"، وتضم محافظات أسيوط وسوهاج والوادى الجديد. ثامنًا.. منطقة تجنيد قنا، وموقعها في أرض الشئون، وتضم محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر.

تاسعًا.. منطقة تجنيد الزقازيق، وتقع في تل بسطا بالشرقية، وتضم محافظات الشرقية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء.