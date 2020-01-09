أخبار مصر | مصر تنظم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم (فيديو)

وتقام البطولة على ستادات "القاهرة والكلية الحربية والدفاع الجوى والسلام وبتروسبورت وجهاز الرياضة للقوات المسلحة".

وألقى مساعد وزير الدفاع، كلمة أكد فيها أن تعزيز المنافسة الرياضية والتربية البدنية بين أفراد القوات المسلحة فى مختلف دول العالم هدف نبيل تسعى إليه كافة الجيوش، موضحًا أن القوات المسلحة المصرية ممثلة فى جهاز الرياضة العسكرى تعد بتنظيم رائع ومتميز للبطولة التى تقام لأول مرة فى قارة أفريقيا فى نسختها الجديدة كأفضل ما يكون وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصرى لكرة القدم.

وألقى هيرفى روبيرت، رئيس المجلس الدولى للرياضة العسكرية، كلمة أعرب فيها عن سعادته بتنظيم مصر لبطولة كأس العالم العسكرية الثالثة، وثقته أن تنظيم البطولة سيكون على أفضل ما يكون، موضحًا أن الشعب المصرى من الشعوب المحبة لكرة القدم ولجيشهم الوطنى وسينعكس على البطولة، موجهًا الشكر إلى جميع الجهات الحكومية التى ستشارك المجلس الدولى للرياضة العسكرية فى تنظيم البطولة.

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وقامت اللجنة الفنية من المجلس الدولى للرياضة العسكرية، بعدة زيارات للوقوف مدى جاهزية واستعداد مصر لاستضافة البطولة من ستادات وفنادق ومستشفيات وعناصر تأمين ومواصلات، وحصلت مصر على شرف تنظيم البطولة عقب تقديم ملف الترشيح خلال فعاليات الجمعية العمومية للمجلس الدولى للرياضة العسكرية والتى أقيمت بفيتنام عام 2019.

وينص عقد التنظيم على أن تتعاون كلا من اللجنة التنسيقية لكأس العالم العسكرى لكرة القدم التابعة للاتحاد الدولى للرياضة العسكرية واللجنة المنظمة المحلية، مطبقين أفضل معايير التعاون لضمان التنظيم والتنفيذ الملائمين لكأس العالم العسكرى لكرة القدم.

حضر مراسم توقيع العقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية بمصر وأفريقيا.