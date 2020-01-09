أخبار مصر | مدارس بالمنصورة تخالف قرار امتحانات "الأوبن بوك".. والتعليم: سنحاسبهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدارس بالمنصورة تخالف قرار امتحانات "الأوبن بوك".. والتعليم: سنحاسبهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قامت بعض المدارس الخاصة، بالمنصورة بمخالفة تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث نشرت المدرسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا قالت فيه إن الامتحانات الإليكترونية للصف الأول والثاني الثانوي والتى ستبدأ في 11 يناير الجاري لن تكون "أوبن بوك".
وأشارت المدرسة فى منشورها، إلى أنه ممنوع دخول الامتحان بكتاب المدرسة أو الكتاب الخارجي مما أثار الجدل بين أولياء الأمور خاصة أن الامتحانات سوف تبدأ السبت المقبل.
وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لبوابة الخليج 365، أن الوزارة لم تصدر أي تعليمات أو بيانات رسمية بمنع الدخول للامتحانات بالكتاب المدرسي، وأن قرار الامتحانات بـ"الأوبن بوك" الذي أصدره الوزير لم يتم إلغاؤه ومازال جارى والمدارس التي تخالف هذا القرار سيتم محاسبتها.