أخبار مصر | مدارس بالمنصورة تخالف قرار امتحانات "الأوبن بوك".. والتعليم: سنحاسبهم

قامت بعض المدارس الخاصة، بالمنصورة بمخالفة تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث نشرت المدرسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا قالت فيه إن الامتحانات الإليكترونية للصف الأول والثاني الثانوي والتى ستبدأ في 11 يناير الجاري لن تكون "أوبن بوك".

وأشارت المدرسة فى منشورها، إلى أنه ممنوع دخول الامتحان بكتاب المدرسة أو الكتاب الخارجي مما أثار الجدل بين أولياء الأمور خاصة أن الامتحانات سوف تبدأ السبت المقبل.