أخبار مصر | شاهد.. افتتاح مستشفى أحمد ماهر التعليمي بعد تطويرها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. افتتاح مستشفى أحمد ماهر التعليمي بعد تطويرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتُتحت اليوم الخميس، أعمال التطوير والتنمية بمسشتفى أحمد ماهر التعليمي، وحضر الافتتاح كل من الدكتور محمد صلاح زعتر رئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام المستشفى، الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة ومحمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، حيث قام الدكتور محمد زعتر بقص شريط الافتتاح ثم أجروا جولة تفقدية بالمستشفى لمشاهدة جميع أعمال التطوير التي تم إجراءها.

وبدأت الجولة بتفقد قسم عظام، قسم النساء والمبتسرين أيضًا، ثم توجهوا إلى قسم الكبد الذي اشاد به الدكتور زعتر مؤكدًا أنه طفرة حقيقية بالمستشفى ولا يقل عن أقسام الكبد بالمستشفيات الخاصة.

كما تفقد أيضًا قسم الجراحة وأشاد بأطباء الطوارئ وجهودهم مع أكثر من 800 مريض يتردد يوميًا على المستشفى.

وقال الدكتور محمد زعتررئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، في تصريحات خاصة إلى بوابة الخليج 365، إن أعمال التنمية بالمستشفى تعد إنجازًا كبيرًا، مؤكدًا أنها أجريت ولم يتم إخلاء المستشفى من المرضى، أن مستشفى أحمد ماهر تضم أكبر عدد من حالات الطوارئ بمصر حيث يتردد عليها يوميًا ما لا يقل عن 800 حالة طوارئ، ورغم أن عدد الأطباء والتمريض لا يتناسب مع عدد المرضى الا أن كل مريض يأخذ حقه دون أي تقصير.

وأشار إلى أن قلة أعداد الأطباء والتمريض بالمستشفيات العامة أصبح أمر ملحوظ ويرجع السبب في ذلك إلى تدني الرواتب مقارنة برواتب المستشفيات الخاصة مما أحدث حالة من النقص في أعدادهم نسبة بالمستشفيات الخاصة.

Advertisements

كما علق على أزمة قوائم الانتظار التي تؤرق العديد من المرضى، قائلًا إن مصر نجحت في حل جزء كبير من تلك الأزمة وأصبحنا نتمكن من إجراء عمليات لحالات خطيرة في أقل من أسبوع واحد مثل عمليات القلب المفتوح والدعامة والقسطرة مما يعني أننا نسير في طريق التنمية.

ولفت إلى أن أزمة نقص أسرة الرعاية بالمستشفيات الحكومية يود إلى ضعف الإمكانيات المادية، متابعًا: ا للأسف سرير الرعاية ليس سرير فقط كما يظن البعض ولكنه بحاجة إلى معدات وأطباء والأمر مكلف للغاية وللأسف نحن نتعامل طبقًا للميزانية المحددة لوزارة الصحة من ميزانة الدولة".

ومن جانبه أكد الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، أن تطوير مستشفى أحمد ماهر أمر ضروري لخدمة عدد كبير من المصريين الذين يترددوا يوميًا على المستشفى باعتبارها أكبر مسشتفى لاستقبال حالات الطوارئ بمصر.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى بوابة الخليج 365، أن التنمية التي شهدتها المستشفى لن تتوقف عليها فقط بل ستشمل العديد من المستشفيات في الفترة القادمة خاصة وأن الهيئة التعليمية بدأت تتخذ قرارات بتنمية المستشفيات حتى تخدم على التأمين الصحي حين نبدأ في تنفيذه بالقاهرة، متابعًا: يجب البدء في أعمال التطوير من الآن حتى نكون مستعدين لتطبيق التأمين الصحي بنجاح يتعدي نسبة ال 40% من التنمية والتطوير.

وأشاد بتطوير مستشفى أحمد ماهر في فترة لا تتجاوز الستة أشهر قائلًا إنها بداية ممتازة يجب أن تحتذي بها جميع المستشفيات الأخرى.