أخبار مصر | السبت المقبل.. استئناف رحلات مصر للطيران إلى بغداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبت المقبل.. استئناف رحلات مصر للطيران إلى بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت شركة مصر للطيران، استئناف رحلاتها الجوية إلى بغداد اعتبارًا من السبت ١١ يناير، على أن يتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات، وذلك حفاظًا على سلامة الركاب والطائرات.

وأهابت مصر للطيران من عملائها المسافرين على رحلات بغداد في الاتجاهين مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال مركز الاتصالات التليفونية على الرقم ١٧١٧ من أي موبايل أو زيارة أقرب مكتب للشركة