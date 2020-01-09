أخبار مصر | بالأسماء.. حركة تعيينات جديدة بالأوقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. حركة تعيينات جديدة بالأوقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، تجديد تعيين كل من هشام عبدالعزيز علي عبدالرحمن، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وتجديد تعيين أحمد عبدالرؤوف محمد علي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون القانونية، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتقويم، وأيمن علي عبده أبوعمر، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمتابعة الفنية، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.



كما تم تجديد تعيين الشيخ علي محمد طيفور عبدالمجيد، وكيلا لمديرية أوقاف سوهاج لشئون الدعوة والبر، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف سوهاج، والشيخ زكريا محمد إبراهيم مصطفى مديرًا لمديرية أوقاف مرسى مطروح، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف الشرقية. كما تم تجديد تعيين الشيخ علي محمد طيفور عبدالمجيد، وكيلا لمديرية أوقاف سوهاج لشئون الدعوة والبر، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف سوهاج، والشيخ زكريا محمد إبراهيم مصطفى مديرًا لمديرية أوقاف مرسى مطروح، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف الشرقية. والشيخ محمد عبدالعظيم محمد شعلان وكيلا لمديرية أوقاف البحيرة لشئون الدعوة والبر، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف البحيرة، وتعيين محمد فتحي أبوالحسين محمد خشبة، وكيلا لمديرية أوقاف الشرقية لشئون الدعوة والبر، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية.