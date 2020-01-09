أخبار مصر | تعرف على الخدمات الاجتماعية لأصحاب المعاشات من التضامن

لأصحاب المعاشات.

* الفئة المستحقة:-صاحب المعاش

* الشروط:-

​1- إنشاء دور رعاية لأصحاب المعاشات ويشترط لقبول صاحب المعاش بالدار، أن يكون قادرًا على خدمة نفسه، وأن تكون قيمة المعاش مناسبة لقيمة إشتراك العضو.

2- تخفيض أجور السفر بالسكك الحديدية بنسبة 50% مرتين سنويا لكل منها ذهابا وعودة.

3- تخفيض 50% من أسعار دخول المسارح ودور السينما التابعة للقطاع العام.

4- تخفيض 50 % من رسوم دخول الأسواق والمعارض التى تقيمها الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية.

5- تخفيض 20% من نفقات الرحلات التى ينظمها القطاع العام داخل الجمهورية أو خارجها بشرط ألا يقل الفوج عن 15 فردًا.

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6- تخفيض أجور السفر على طائرات شركة مصر للطيران 5 % للرحلات الخارجية، 10 % للرحلات الداخلية.

7- إعانة العجز: وتستحق لصاحب معاش العجز الكامل المستديم، وتقدر بـ 20% من قيمة ما يستحقه شهريًا من معاش عن الأجر الأساسى والمتغير، إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه يحتاج الإعانة الدائمة من شخص آخر، للقيام بأعباء حياته اليومية. ويتم تعديل هذه الإعانة، عند كل زيادة تضاف للمعاش.

وتجدر الاشارة أن قطاع التأمين الإجتماعى، قد أعد مؤخرآ بطاقه بأسم " الكارت الذهبى لصاحب المعاش " تتضمن بيانات الرقم التأمينى، الإسم، صورة صاحب المعاش – حتى يمكنه عند تقديمها للجهة المختصة، الإنتفاع بأوجه الرعاية المشار إليها بالبنود من 2 الى 6 سالفة الذكر.

* اجراءات الحصول على الخدمة:-

​بالنسبة لتخفيض أجور السفر يجب علي صاحب المعاش أن يتوجه إلى إدارة الرعاية الإجتماعية أو مكتب الصندوق التأميني المختص الواقع فى دائرته محل إقامته، وذلك للحصول على خطاب موجه لهيئة السكك الحديدية، لإستخراج تذكرة السفر المخفضة، وذلك بعد تغيير المهنة بالبطاقة العائلية إلى " صاحب معاش"

أما بالنسبة لتخفيض أسعار دخول المسارح يجب على صاحب المعاش التوجه إلى إدارة العلاقات العامة لقطاع المسرح بالعنوان 27 شارع عبد الخالق ثروت – القاهرة، وذلك للحصول على بطاقة دعوة مخفضة، وبالنسبة لقطاع الفنون الشعبية، فقد تقرر عمل بطاقات دعوة مخفضة لأصحاب المعاشات، يمكن الحصول عليها من ذات العنوان السابق.