أخبار مصر | محاولات لفض اعتصام "التحرير".. وتدخل النجدة والنقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاولات لفض اعتصام "التحرير".. وتدخل النجدة والنقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علمت "الفجـر" من مصادرها، قيام رجل الأعمال المهندس أكمل قرطام، بمحاولة فض اعتصام جريدة التحرير اليوم؛ حيث توجه عدد من الأفراد صباحًا، لمقر الجريدة، في محاولة لإخلاء المكان من الأجهزة والمحتويات، وذلك خلال اعتصام الزملاء الصحفيين العاملين.



وتواصل الزملاء المعتصمون مع مجلس النقابة؛ حيث توجه محمود كامل عضو المجلس لمقر الجريدة، وسط محاولات للتهدئة، في حين هدد الزملاء بالتصعيد، واتخاذ إجراءات تصعيدية مختلفة، بالإضافة إلى طلب النجدة.



كما توجه عدد من المحامين والمستشارين القانونيين لمقر اعتصام الزملاء بالجريدة، بالإضافة إلى عدد من الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، للتضامن.



وقال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين في تصريحات لـ"الفجـر"، إن الزملاء فوجئوا صباح اليوم، بوجود عدد من الأفراد قاموا بنزع عدد من الشاشات المتواجدة بالجريدة، وعدد من المعدات والأجهزة، والتي من المفترض أنها في عهدة الزملاء المعتصمين، وفقًا لأحد محاضر إثبات الحالة التي تم تحريرها، مما يُعتبر محاولة لتوريط الزملاء في قضية سرقة.

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وأضاف "كامل" أن ذلك أمرًا غير مقبول، وفيه محاولة لفض اعتصام الزملاء، في حين تواصلت النقابة مع مدير أمن الجيزة، ومأمور قسم العجوزة، مؤكدًا أن الزملاء في انتظار النجدة، لتحرير محضرًا بالواقعة.



وتدخل أزمة اعتصام الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير شهرها السادس، وسط محاولات للوساطة من جانب الكاتب الصحفي جمال فهمي، بين النقابة ومالك المؤسسة أكمل قرطام، وشهدت المفاوضات تسويفًا خلال الفترة الماضية من جانب مؤسس الجريدة.



جدير بالذكر أن الإدارة استقدمت أفراد حراسة وأمن من قبل، لمحاولة إجلاء المعتصمين من مقر جريدتهم، وحال وجودهم بكثافة للحيلولة دون ذلك.



وكانت أزمة اندلعت بين الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة التحرير، والمهندس أكمل قرطام رجل الأعمال ومالك الجريدة؛ بعد قرار صدر بإجبارهم على العمل بالحد الأقصى للساعات، وهو 8 ساعات يوميًا، لمدة 6 أيام في الأسبوع، وخفض روابتهم للحد التأميني وهو 900 جنيه، مما دفع الزملاء للدخول في اعتصام مفتوح، واتخاذ عدد من الإجراءات النقابية والقانونية.

