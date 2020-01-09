أخبار مصر | وكيل وزارة الصحة بالقاهرة: تطوير مستشفيات المحافظة استعدادًا لـ"التأمين الشامل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل وزارة الصحة بالقاهرة: تطوير مستشفيات المحافظة استعدادًا لـ"التأمين الشامل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، أن تطوير مستشفى أحمد ماهر التعليمي، أمر ضروري لخدمة عدد كبير من المصريين الذين يترددوا عليها يوميًا، باعتبارها أكبر مستشفى لاستقبال حالات الطوارئ.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن التنمية التي شهدتها المستشفى لن تتوقف عليها فقط، بل ستشمل العديد من المستشفيات في الفترة المقبلة، خاصة أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بدأت تتخذ قرارات بتنمية المستشفيات حتى تستعد للتأمين الصحي الشامل حين نبدأ تنفيذه في القاهرة.

وقال: يجب بدء أعمال التطوير من الآن حتى نكون مستعدين لتطبيق التأمين الصحي بنجاح يتعدي نسبة الـ 40% من التنمية والتطوير.



وأشاد وكيل الوزارة، بتطوير مستشفى أحمد ماهر في فترة لا تتجاوز الستة أشهر، قائلًا: إنها بداية ممتازة يجب أن تحتذي بها جميع المستشفيات الأخرى.

