أخبار مصر | اعتماد 47 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتماد 47 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

47.462.900 جنيه (سبعة وأربعون مليونًا وأربعمائة واثنان وستون ألفًا وتسعمائة جنيه) .

ويضمن المبلغ الذي خصصه الوزير مشروع المسجد الجامع، وإنشاء مساجد جديدة، وتطوير بعض المباني الإدارية بالمديريات لهذا العام وذلك في في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد.

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس، مبلغ تمويل المرحلة الثالثة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2019 2020م ضمن مشروع إحلال وتجديد المساجد وذلك بـ