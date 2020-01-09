أخبار مصر | "هويتنا".. مدارس جديدة بطراز مختلف (التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هويتنا".. مدارس جديدة بطراز مختلف (التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على استحداث نماذج جديدة من المدارس ونُظم التعليم المختلفة؛ وذلك بهدف تطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق أكبر استفادة من الطلاب والوزارة.



وعقدت الوزارة اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، بالتعاون مع محافظة القاهرة، كشفت خلاله عن مجموعة مدارس جديدة، باسم "هويتنا"؛ والتي ستبدأ الوزارة تنفيذها من 2020، وذلك بهدف القضاء على النظام الروتيني للتعليم في مصر.

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ووقعت الوزارة والمحافظة، بروتوكول تعاون مع اتحاد البنوك المصرية، في ذلك الإطار.

وكانت قد حصلت "الخليج 365" علي تفاصيل مدرسة "هويتنا"