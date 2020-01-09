أخبار مصر | مستقبل وطن يشيد بمقترح الأوقاف بمشاركة الأحزاب في تجديد الخطاب الديني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن يشيد بمقترح الأوقاف بمشاركة الأحزاب في تجديد الخطاب الديني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن مُقترح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي تقدم به للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مشاركة الأحزاب السياسية في حوار تجديد الخطاب الديني يجسد المشاركة المجتمعية لدور الأحزاب بشكل عام في قضايا الدولة بتنوير العقل الإنساني.

وأضاف الخولي، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن الدكتور محمد مختار جمعة، يمتلك من الحنكة والثقافة والمرونة في إيصال مفاهيم الدين السليمة والصحيحة بشكل مُبسط ومُتطور بأفكار خارج الصندوق للرأي العام، مُؤكدًا أن الحزب يعقد العديد من الندوات التثقيفية بمختلف محافظات الجمهورية تستهدف في المقام الأول توعية الشعب المصري بجميع فئاته حول مختلف القضايا بالمعلومات الدقيقة لمواجهة السموم التي يبثها مُعادي الدولة المصرية.

يذكر أن حزب مستقبل وطن، استضاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للمشاركة في فعاليات ورشة العمل التي تم تنظيمها الأسبوع الماضي، تحت عنوان "دور الخطاب الديني الوسطي في بناء الشخصية"، وأكد خلالها أن تحقيق العدل في أي دولة ليس من مسئولية رئيس الدولة وحده بل كل مؤسسات الدولة بمواطنيها، مُذكرًا أن أي حكم بأي دولة مُطالب بترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية لنهضتها وكذلك حرية المعتقد ومجابهة الفاسدين.