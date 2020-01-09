مصر | حجز دعوى إلغاء نظام التعليم بالتابلت لكتابة التقرير القانوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز دعوى إلغاء نظام التعليم بالتابلت لكتابة التقرير القانوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى رقم 41624 لسنة 73 لإصدار تقرير بالرأي القانوني، والتي كانت مقامة من عدد من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الماضي 2018/2019 بإلغاء نظام الاختبارات الالكترونية (التابلت) على طلاب المرحلة الثانوية العامة، وقصر تطبيق النظام على مرحلة التعليم الأساسى.

اختصمت الدعوى كل من وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء وجاء حجز الدعزى للحكم بعد استيفاء كافة المستندات والأوراق التي تقدم بها فريق الدفاع والتي تثبت فشل تطبيق استخدام الأجهزة اللوحية في الإختبارات الإلكترونية وتقيم الطلاب وذلك لعدم جاهزية الوزارة ببنيتها التحتية لتعميم التجربة وعدم وجود دراسات بحثية تمتلكها الوزارة لتطبيق المنظومة الجديدة.

وأكد مقيم الدعوى أنه في انتظار صدور التقرير واحالة الدعوى بحالتها الي محكمة الموضوع للفصل في الشق الموضوعي.