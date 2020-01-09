مصر | تأجيل دعوى غلق مكتب BBC في مصر لجلسة 9 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى غلق مكتب BBC في مصر لجلسة 9 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بغلق مكتب قناة BBC في مصر، لتعمدها الإساءة والتحريض ضد البلاد، لجلسة 9 أبريل المقبل.

وقال صبري، في الدعوى، إن هيئة الإذاعة البريطانية BBC، اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضدها منذ أكثر من 73 عامًا، حيث ضربت القناة بالمهنية عرض الحائط، واتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد، وتسعى لتزييف الحقائق، وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولها، وافتقدت إلى كل معايير المهنية.