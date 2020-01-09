مصر | تأجيل دعوى غلق مكتب BBC في مصر لجلسة 9 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى غلق مكتب BBC في مصر لجلسة 9 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بغلق مكتب قناة BBC في مصر، لتعمدها الإساءة والتحريض ضد البلاد، لجلسة 9 أبريل المقبل.
وأضاف: "في خضم العدوان الثلاثي الذي شاركت فيه بريطانيا ضد مصر مع فرنسا وإسرائيل، استخدمت لندن وسائل إعلامها وكان على رأسها شبكة BBC، لتحرض ضد مصر، وتشوه صورة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بعد أن وجه للدول المشاركة في العدوان ضربة كبرى وأجبرهم على الانسحاب، فلم تتحدث BBC عن الجرائم التي ارتكبتها الدول المشاركة في العدوان الثلاثى على مصر، وقتلهم للمدنيين، وكانت بريطانيا في مقدمة تلك الدول، بل راحت لتهاجم الرئيس الراحل، ليرد جمال عبدالناصر عليها ويفضح خطابها الإعلامي أمام الشعب المصري والعالم أجمع".
وقال صبري، في الدعوى، إن هيئة الإذاعة البريطانية BBC، اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضدها منذ أكثر من 73 عامًا، حيث ضربت القناة بالمهنية عرض الحائط، واتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد، وتسعى لتزييف الحقائق، وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولها، وافتقدت إلى كل معايير المهنية.
وأضاف: "في خضم العدوان الثلاثي الذي شاركت فيه بريطانيا ضد مصر مع فرنسا وإسرائيل، استخدمت لندن وسائل إعلامها وكان على رأسها شبكة BBC، لتحرض ضد مصر، وتشوه صورة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بعد أن وجه للدول المشاركة في العدوان ضربة كبرى وأجبرهم على الانسحاب، فلم تتحدث BBC عن الجرائم التي ارتكبتها الدول المشاركة في العدوان الثلاثى على مصر، وقتلهم للمدنيين، وكانت بريطانيا في مقدمة تلك الدول، بل راحت لتهاجم الرئيس الراحل، ليرد جمال عبدالناصر عليها ويفضح خطابها الإعلامي أمام الشعب المصري والعالم أجمع".
وتابع المحامى، أن القناة دَلست على المشاهدين بشكل يستوجب المساءلة، بعد الترويج لادعاءات إرهابية ليس لها علاقة بالواقع.