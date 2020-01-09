مصر | تفاصيل مصرع طبيب قفز من الطابق الـ12 هربا من زوج عشيقته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مصرع طبيب قفز من الطابق الـ12 هربا من زوج عشيقته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طبيب في عقده الرابع من العمر، إثر سقوطه من الطابق ال12 لعقار بمنطقة مشعل بالهرم، هربًا من زوج عشيقته.

وكشفت التحقيقات، أن الطبيب من محافظة أخرى ويقطن بمنطقة الجيزة، وكان يتردد على شقة العشيقة لاقامه علاقة محرمه في غياب زوجها وفي يوم الواقعة شاهدهما الزوج في وضع مخل، حتى حاول الهرب فسقط من الطابق ال12 جثة هامدة.

أفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية، لقطاع غرب الجيزة، أن الطبيب كان يمارس علاقة محرمة مع عشيقته وعند مشاهده الزوج حاول الهرب فسقط جثة هامدة وحرر محضر بالواقعة.