مصر | "هربًا من زوج عشيقته".. سقوط طبيب من الدور الـ 12 بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هربًا من زوج عشيقته".. سقوط طبيب من الدور الـ 12 بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط طبيب بشري، من الطابق الـ 12، جثة هامدة بمنطقة مشعل، نطاق قسم الهرم، غرب محافظة الجيزة، وذلك أثناء محاولته الهرب من زوج عشيقته، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط شخص من الطابق الـ12 بأحد العقارات بمنطقة مشعل، نطاق القسم.

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وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة طبيب بشري، 44 سنة، من محافظة الفيوم، مصاب بكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

وكشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، أن الطبيب البشري كان تربطه علاقة غير شرعية بسيدة تبلغ من العمر، 28 سنة، خريجة كلية آداب قسم إعلام، وكان يتردد عليها بشقتها في غياب زوجها، واليوم حضر زوجها إلى المنزل وشاهدهما في وضع مخل، ما دفع الطبيب البشري إلى الهرب عن طريق إلقاء نفسه من نافذة الشقة، وسقط أرضا جثة هامدة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة، لتولي التحقيقات.