مصر | موظف في الدقي يهدد بالانتحار: عايزين ينقلوني بالعافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موظف في الدقي يهدد بالانتحار: عايزين ينقلوني بالعافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الموظف ببنك الإئتمان الزراعي، الذي هدد بالإنتحار مساء اليوم الخميس، وإلقاء نفسه من أعلى العقار الخاص بالبنك: إنه هدد بالانتحار اعتراضًا على نقله من البنك فرع الدقي، إلى فرع أخر، متابعًا: "عايزين ينقلوني بالعافية".

كانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، أنقذت الموظف بعد تهديده بالانتحار عن طريق إلقاء نفسه من أعلى البنك في الدقي، غرب المحافظة.

وانتقلت قوة أمنية بإشراف العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم، إلى جانب قوة من الإنقاذ البري، تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.

وتمكنت القوات من إنقاذ الموظف بعد التفاهم معه، ووعده بتلبية طلباته، ثم تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

