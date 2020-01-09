مصر | أمن الجيزة ينقذ موظفًا هدد بالانتحار في الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة ينقذ موظفًا هدد بالانتحار في الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنقذت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، موظفًا في بنك الائتمان الزراعي، بعد تهديده بالانتحار عن طريق إلقاء نفسه من أعلى البنك في منطقة الدقي، اليوم الخميس.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطار بالواقعة من المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم الدقي، فانتقلت قوة أمنية بإشراف العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، إلى جانب قوة من الإنقاذ البري، تابعة إلى الإدارة العامة للحماية المدنية، وتم إنقاذ الموظف بعد التفاهم معه.

