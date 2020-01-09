مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل حريق فيلا إيهاب توفيق ومصرع والده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل حريق فيلا إيهاب توفيق ومصرع والده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

التحقيق مع ترزي عذب ابنته بالهرم لمدة 3 أيام

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع ترزي، ييلغ من العمر 33 عامًا، إثر تعذيبه لنجلته البالغة 6 أعوام، وإصابتها بعدة جروح وكدمات مفرقة بجسدها، بالإضافة لقص شعرها.

"رمت الفلوس".. ترزي يعذب ابنته ويحلق شعرها "زيرو" في الهرم

عذب ترزي طفلته، بعد حلق شعرها، لإلقائها الفلوس من "البلكونة" بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

الفتوى والتشريع: عقارات الدولة ذو النفع العام معفاة من الضرائب

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع العقارات المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء للضريبة على العقارات المبنية لكونها شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص وليس العام.

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معاينة النيابة لفيلا إيهاب توفيق: الخسائر تجاوزت المليون جنيه

كشفت معاينة النيابة العامة التي أجرتها نيابة مدينة نصر، لفيلا والد المطرب إيهاب توفيق، والتي نشب فيها حريق صباح اليوم وأسفر عن مصرعه، أن الخسائر الأولية تجاوزت المليون جنيه.

ضبط عاطل في أثناء تنقيبه عن الآثار ببولاق أبو العلا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل متهم بالتنقيب عن الآثار في عقار ببولاق أبوالعلا.

إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ"13" شخصا في مطروح (صور)

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، الخميس، من ضبط 13 شخصًا بدائرة قسم شرطة مطروح، من راغبى السفر إلى إحدى الدول العربية، قادمين من محافظة أسيوط، وبمناقشتهم قرروا بأن القائمين على تسفيرهم شخصين، أحدهما عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط.

