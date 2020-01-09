مصر | عاجل.. موظف يهدد بالانتحار في الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. موظف يهدد بالانتحار في الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد موظف بالانتحار عن طريق إلقاء نفسه من أعلى بنك الائتمان الزراعي في منطقة الدقي، وسط محافظة الجيزة، وجار إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ.

كان اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارًا بالواقعة من المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم الدقي.

وكلف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.