مصر | الحبس سنة لعامل بتهمة حيازة مخدر الحشيش بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس سنة لعامل بتهمة حيازة مخدر الحشيش بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "أيمن أحمد"، عامل، بالحبس لمدة سنة وتغريمة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة نصر.

وتضمن أمر الإحالة قيام المتهم "أيمن أحمد"، بحيازة وإحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدائرة قسم مدينة نصر.

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وشملت أدلة الثبوت في القضية، شهادة نقيب شرطة بقسم مدينة نصر أول، أنه أثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم، كان المتهم يستقل سيارة وبيده قطعة لجوهر الحشيش المخدر، فانتزعها من يديه وضبطه وبمواجهته أقر بحيازتها بقصد التعاطى.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن القطعة المضبوطة ترجع لجوهر الحشيش المخدر.