شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل عام الصين في الإسكندرية: استثماراتنا داخل مصر بلغت 7 مليارات دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت القنصل الصيني في الإسكندرية، جاو لي ينغ، إن حجم الاستثمارات الصينيه في مصر ارتفع إلى نحو 7 مليارات دولار وتوجد في مصر أكثر من 1560 شركة صينيه توفر أكثر من 30 الف فرصه عمله، مشيرة إلى أن الصين فتحت أبوابها امام الصادرات المصرية ومنها الفاكهة والبرتقال والعنب والتمر والبنجر، فضلا عن تعاون البلدين في مجالى التعليم والتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته القنصلية الصينية في الإسكندرية، الخميس، في مقرها بمنطقة محرم بك، بحضور عدد من الصحفيين بالثغر يتقدمهم الكاتب الصحفى رزق الطرابيشى نقيب الصحفيين بالإسكندرية.

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أضافت القنصل الصيني أن هناك تطابق في وجهات النظر بين بلدها ومصر فيما يتعلق بالمشكلات والقضايا الاقليمية والدولية، وكلاهما يدعمان جهود بعضهما البعض في الحفاظ على سلامة الاراضى.

وأشارت إلى أن عام 2020 يعد حاسما في التخلص من الفقر في الصين، حيث سيتم الانتهاء من خطة الصين الـ13 لبناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، على أساس الهدف المئوي الأول، وستخطو إلى مسار تحقيق الهدف المئوي الثاني وبناء دولة اشتراكية حديثة وقوية على نحو شامل.

أضافت أنه بحلول عام 2020 سوف يتم القضاء على الفقر المدقع لاول في تاريخ الصين، خلال 40 سنة منذ الإصلاح والانفتاح، يتخلص 800 مليون مواطن صيني من الفقر.

وأشارت القنصل العام إلى أن نسبة مساهمة الصين لمكافحة الفقر في العالم أكثر من 70%، مؤكدة أنه جرى انتشال 10 مليون مواطن من براثن الفقر في بلادها.