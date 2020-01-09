شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 22 يناير الجارى حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس.

يبدأ المؤتمر في تمام الثانية عشرة ظهر الأحد الموافق 12 يناير بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وسفير السنغال.

وجرى اختيار العالِم جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام، كما تحل السنغال ضيف شرف المعرض.