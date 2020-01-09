شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دورات لـ175 متدربًا بالمحافظات على التنمية المستدامة والتحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة تنفيذ خطته التدريبية للعام الحالي 2019/2020، حيث ينفذ المركز خلال الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية، في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ببناء وتأهيل صف قيادي ثاني في المحليات وتنفيذ توجهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ إستراتيجية مصر 2030، ولدعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة وإستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري باسلوب علمي وتطوير الإدارة المحلية.

تتضمن الدورات حقيبة تدريبية جديدة تنفذ للمرة الأولى وهى التخطيط للتنمية المستدامة مع التركيز على التخطيط المحلي المتكامل لرؤساء الوحدات القروية، إضافة إلى دورتين تدريبتين عن اساسيات التحول الرقمي وتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم في مجال الشؤون المالية، فيما تستمر دورة اللغة الانجليزية مستوى ثاني للاسبوع الثانى على التوالى، ويستفيد من هذه الدورات 175 متدرباً من جميع المحافظات.

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أكد الوزير، في تصريحات صحفية، الخميس، أنه تلقى تقارير متابعة دورية عن معدلات تنفيذ الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالى 2019/2020، ومستوى الاداء ومدى الاستفادة والمستوى التي يتخرج منها متدربى الدورات التدريبية، مشيراً إلى انه تم حتى الان تنفيذ 50 دورة تدريبية من الخطة التدريبية والتى بدأت في شهر سبتمبر 2019 استفاد منها حوالى 2512متدرب بمختلف المستويات الوظيفية وفي جميع المحافظات.

أضاف الوزير أن الدورات التدريبية التي ينفذها المركز تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها، كما يتم تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات في محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات وعقد ورش عمل محلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم في منظومة التدريب وبناء القدرات وترشيح المتميزين منهم لتولي مناصب قيادية بمحافظاتهم موضحاً انه تم تحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستهدفين بالتدريب.

في السياق، احتفل مركز سقارة، الخميس، بإنتهاء فعاليات دورة الكفاءة والفاعلية في تطبيق الحجز الادارى لتعظيم ايرادات الدولة للعاملين والمديرين في إدارات الايرادات ولجان الحجز الادارى والتحصيل والتى استفاد منها 54 متدرباً من جميع المحافظات.