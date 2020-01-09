شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاقة الذرية» توقع بروتوكول تعاون للمساعدة الفنية في المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع هيئة الطاقة الذرية المصرية وصبور للاستشارات الهندسية بروتوكول تعاون مشترك في مجالات المساعدة الفنية ودعم وتطوير العلاقة التقنية والفنية المتخصصة التي تقدمها الهيئة لمكتب صبور للاستشارات الهندسية في مجال إنشاء المشروعات النووية داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وذلك يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020 بمقر الهيئة بمدينة نصر.

ومن جانبه أكد الدكتور عاطف عبدالحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن الهيئة تمثل بيت خبرة متميز في مجال العلوم النووية وتعتبر المؤسسة الرائدة في مجالات الاستخدامات والتطبيقات السلمية للطاقة النووية والتكنولوجيا الإشعاعية في كافة المجالات، مشيراً إلى أن المكتب الهندسي الاستشاري لهيئة الطاقة الذرية «انجيكوب»، هو الذي سيقوم بتقديم هذه الخدمة بما لدية من معرفة متميزة وخبرة فريدة في التصميم الهندسي للمشاريع ذات التكنولوجيا النووية والملفات ذات الصلة .