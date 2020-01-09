شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة مجلس الأمن الدولى على المستوى الوزاري حول الأمن والسلام وليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس الأمن الدولى عقد جلسة على المستوى الوزاري حول الأمن والسلام الدوليين، ودعا مجلس الأمن الدولى فى قت سابق، جميع الأطراف الخارجية التى تسببت فى تصعيد الوضع والتوتر فى ليبيا إلى عدم التدخل فى الشأن الليبى ، معبرا عن قلقه من التصعيد فى ليبيا .

فى وقت سابق، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الاثنين الماضى الدول الخارجية إلى وقف التدخل لدى طرفي الصراع الليبي، قائلا: إن دولا كثيرة للغاية تتدخل فى شؤون ذلك البلد، وقال سلامة للصحفيين في الأمم المتحدة "ابقوا بعيدا عن ليبيا".

وقال غسان سلامة، إنه لا يوجد وجود قرار لإنهاء الصراع فى ليبيا، مشدداً على أنه لن ينتظر مؤتمر برلين حتى يبدأ عمله، وأضاف "سلامة"، فى كلمة له خلال مؤتمر صحفى نيويورك، على خلفية مشاركته فى جلسة لمجلس الأمن الدولى، أن هذه هى الإفادة رقم 15 لى أمام مجلس الأمن الدولى بشأن الصراع فى ليبيا، وتابع:"التدخلات الخارجية تعقد الأوضاع فى ليبيا".

وشدد المبعوث الأممى لليبيا، على أن المنظومة الدولية منقسمة بشان الأوضاع فى ليبيا، لافتاً إلى أن مجلس الأمن انعقد 14 مرة قبل ذلك ولم يصدر عن هذه الاجتماعات أى قرار يوقف ما يحدث فى ليبيا.

وعن سياق النزاع الامريكى الايرانى، قال مسؤول أمريكى إن الولايات المتحدة رفضت منح وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف تأشيرة لحضور اجتماع مقرر لمجلس الأمن الدولى فى نيويورك يوم الخميس.

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يأتى هذا بعد تصاعد للتوتر بين واشنطن وطهران فى أعقاب مقتل القائد الإيرانى البارز قاسم سليمانى فى ضربة أمريكية بالعراق يوم الجمعة.

وقد أعلن مسئول بالبيت الأبيض إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى سيدلى بخطاب الثلاثاء بخطاب حول السياسة الأمريكية تجاه إيران، وذلك بعد مقتل جنرال إيراني كبير في ضربة أمريكية بالعراق يوم الجمعة.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يركز بنس في خطابه على الاختلافات بين الشعب الإيراني وحكومته.

وكان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى، قال خلال زيارته للعراق، إن القوات الأمريكية باقية فى سوريا والعراق لتعزيز الشراكة مع حلفائنا، مضيفا أننا نؤكد لحلفائنا فى سوريا أننا نقف إلى جانبهم، حسبما ذكرت فضائية " العربية " فى خبر عاجل لها.