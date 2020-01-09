شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية التجارة يعلن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء البورصة السلعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة، أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية، وتم الموافقة على انشاء البورصة السلعية، وأن وزارة التموين ستتولى الإشراف عليها، لافتا إلى أن البورصة عبارة عن منصة لتداول مجموعة من السلع، وهناك أنواع عديدة من البورصة منها بورصة للمعادن النفيسة وبورصة للسلع الغذائية، ويوجد بورصة أيضا عامة، موضحًا أن البورصة لها أطراف مثل المنتج والمستهلك أو البائع والمشترى.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوى، أكد أن البورصة السلعية هو نتاج عمل مشترك لأكثر من قطاع، ولكن ستكون الجهة المنظمة للبورصة السلعية هى وزارة التموين بصفتها الوزارة المسئولة عن عملية تداول السلع فى الأسواق، وسيتم إنشاء شركة منفصلة ممثل فيها الجهات المعنية.



كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن البورصة السلعية ستعمل على تقليل تداول السلع بالتوازى مع إنشاء العديد من المناطق اللوجستية والأسواق التجارة بالمحافظات المختلفة، كما أنها ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك إتاحة شفافية فى عملية التسعير على نحو يسهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.