شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زراعة 3000 فدان بنجر و1000 قمح بمشروع غرب المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من الدكتور أيمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج والمدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا، يفيد بزراعة 3000 فدان من محصول البنجر هذا العام بالمشروع، حيث تم التعاقد مع ثلاث شركات لسكر البنجر من أجل شراء المحصول.

وقال "عبد العال" إنه تم أيضا زراعة 1000 فدان قمح، وأن حالة المحاصيل جيدة كما تم الانتهاء من إنشاء مخزن لمستلزمات الإنتاج ومحطة للوقود للمعدت والسيارات الخاصة بالمشروع.

وأضاف المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا، أنه تم زيادة مساحة زراعة البنجر من 625 فدانا العام الماضي إلى 3000 آلاف هذا العام بعد نجاح تجربته بمنطقة غرب المنيا وتحقيق إنتاجية عالية تجاوزت 21 طن للفدان والجودة أكثر من 84% ونسبة السكر في البنجر حوالي 23%.

يشار إلى أن مشروع غرب غرب المنيا هو نواة لإقامة مجتمع جديد ومزرعة استرشادية للمستثمرين والشباب في هذه المنطقة الواعدة حيت تقع المساحة الأكبر لمشروع المليون ونصف المليون.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قامت بتجهيز الأرض بمشروع غرب غرب المنيا، وتوفير تقاوى القمح لبدء الزراعة في المشروع ، حيث قال الدكتور أيمن عبد العال رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، ومدير مشروع غرب غرب المنيا، في تصريحات سابقة لـ "الخليج 365 "، إنه يتم زراعة محصول بنجر السكر بمشروع المنيا ، وذلك للوصول إلى المستهدف زراعة 3500 فدان من محصول البنجر كمرحلة أولية قابلة للزيادة، موضحا أن التوسع فى زراعات البنجر بعد نجاح تسويق المحصول الموسم الماضى، متابعًا: نستهدف التوسع فى المساحات المنزرعة من المحصول هذا الموسم الجديد.

وأضاف رئيس قطاع الإنتاج ،أنه منذ بداية موسم الزراعات الشتوية في مشروع غرب غرب المنيا ، تم الانتهاء من تجهيز الأرض وتوفير تقاوى القمح ، لمساحات مستهدفة تبلغ 1000 فدان قمح الموسم الزراعى الشتوى بالمشروع.

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زراعة البنجر بالمنيا (1)



زراعة البنجر بالمنيا (2)



زراعة البنجر بالمنيا (4)



زراعة البنجر بالمنيا (5)



زراعة البنجر بالمنيا (6)



زراعة القمح



