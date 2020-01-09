شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء توضح حكم استخدام خل العنب والتفاح و "الكحول " فى الطعام (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ما هو حكم وضع خل العنب فى الطعام لحفظ الأطعمة هل هو حلال أم حرام؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر للدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم الخميس.

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ عويضة عثمان ، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"جائز ولا شئ فيه سواء خل العنب أو خل التفاح فهو خل لم يصل لمرحلة التخمر ويجوز استخدامه".

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وكانت دار الإفتاء المصرية قد أجابت عن سؤال نصه: "هل يجوز أكل الطعام الذى يحتوى على الكحول خارج مصر؟، وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال خلال مقطع فيديو نشرته اليوم على صفحتها الرسمية، حيث قال الدكتور عمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية : "لا يجوز أكل الذى يحتوى على الكحول خارج مصر، لأن الأكل الذى يشتمل على الكحول نجس"، مضيفاً :"فالمسألة أن حرمته جاءت من نجاسته لذلك لا يجوز أكله وأنت لست مضطرا إلى أكله، والأمر الثانى يجب أن نعلم أن هناك فرقا كبيرا بين الأكل الذى يضاف إليه كحول فى هيئة الطبخ وأن يطهى الأكل نفسه بالكحول فلو أن الأكل نفسه تم طبخه بالكحول فليس لأنه نجس لأن الكحول سيرتفع ولكن الأكل نفسه تنجس، ولذلك لا يجوز أكل الطعام الذى يشتمل على الكحول وحتى ولو كان خارج مصر".

كما أجابت دار الإفتاء المصرية، أيضا فى فتوى سابقة على سؤال نصه :"هل يجوز أكل الكبدة المستوردة خاصة وأننى سمعت البعض يحرمها"، حيث قال الشيخ محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يخفى علينا أن هناك رقابة على اللحوم المستوردة، وأن الدولة تلزم المستورد أن يثبت لها أن طريقة الذبح فى الدولة أو المجزر الذى يستورد منه وأن تكون طريقة صحيحة"، مؤكدًا أن الدولة تتأكد أن هذه اللحوم أو الكبد ونحو ذلك تتوفر فيها مواصفات الصحة من الجهة البيطرية، ولكن ربما تعترى هذه اللحوم سوء التخزين أو أن البعض لا يراعى مسألة فترة الصلاحية أو نحو ذلك، وأيضًا هذا لا يجعلنا نقول بحرمتها، ولكن تحرم إذا كانت فاسدة