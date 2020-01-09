شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: بدء برنامج تدريب الزمالة المصرية على الأبحاث الإكلينيكية فبراير القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تدريب كلية طب هارفارد للدفعة الأولى من أطباء الزمالة المصرية على الأبحاث الإكلينيكية في شهر فبرابر القادم، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني واستكمال الإصلاح الصحي بمصر.

جاء ذلك خلال زيارتها لكلية طب هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد من قيادات الوزارة شمل الدكتور محمد حساني ، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، مدير المكتب الفني لوزيرة الصحة والسكان، والدكتور مجدي الصيرفي أمين عام الزمالة المصرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد ، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بحثت مع ممثلي كلية طب هارفارد الأمريكية برأسة الدكتور "أجاي سينج" الرئيس المساعد لعميد الدراسات العليا بكلية طب هارفارد، والدكتور يوسف فرج المستشار الفني لكلية طب هارفارد ومدير برنامج تدريب البحوث الإكلينيكية، توفير فرص التعلم والتدريب في التعليم الطبي والبحث والممارسة الإكلينيكية للقادة الطبيين والمهنيين في مصر.

وأشار مجاهد ، إلى أنه تم مناقشة إضافة دفعات جديدة للبرنامج التدريبي الخاص بالمُدرٍبين المصريين بالزمالة المصرية على أساليب التعليم الطبي، بالإضافة إلى زيادة دفعات الأطباء ببرنامج التدريب على البحوث الإكلينيكية ، موضحا أنه تم الاتفاق مع كلية طب هارفارد على توفير برامج لتأهيل وإعداد القادة في المجال الطبي بمصر والحصول على درجة الماجيستير في مجالات البحوث الإكلينيكية وإدارة المستشفيات، والجودة والسلامة في الرعاية الصحية.

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وتابع مجاهد قائلا : أن الوزيرة ناقشت أيضاً إمكانية تأسيس منصة إلكترونية للتعليم الطبي المستمر خاصة بالأطباء المصريين وذلك من خلال تقديم عرض تفصيلي للبدء في تنفيذ تلك الخطوة، وذلك في إطار حرص الوزارة واهتمامها بتطوير برامج جديدة للتعليم الإلكتروني جنبًا إلى جنب مع تقديم برامج تدريب المعلمين والدارسين في مجال الأبحاث الطبية وتأهيل المزيد من القادة والمهنيين الطبيين في مصر.

وأضاف أن الدكتورة هالة زايد ، بحثت أيضًا خلال زيارتها، طرق الاستفادة من بيانات ونتائج حملة ١٠٠ مليون صحة وتاثيرها على تطبيقات الصحة العامة والسياسيات الصحية لنشرها كأبحاث علمية دولياً.

وأوضح مجاهد ، أن زيارة الوزيرة والوفد المرافق لها شملت أيضًا الاجتماع مع أساتذة من كليتي هارفارد للصحة العامة وإدارة الاعمال، حيث تم مناقشة خطوات تطوير وإصلاح المنظومة الصحية الجارية بمصر، وذلك من خلال تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل والمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، لافتًا إلى أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون بين هارفارد ووزارة الصحة المصرية لدعم المنظومة الصحية في مصر.

يذكر أن الدفعة الأولى من المُدربين المصريين ببرنامج الزمالة المصرية بدأت البرنامج التدريبي لطرق التدريس والتعلم على يد وفد من كلية طب هارفارد بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر الماضي، بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب هارفارد الأمريكية، لمدة 3 سنوات، والتي شهدت توقيعها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب عدد من دفعات المُدرِبين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، بالإضافة إلي تنفيذ برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية.



