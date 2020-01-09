شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مدرسة للتنمية المستدامة بـ100 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر ومحافظة القاهرة لإنشاء مدرسة «هُويتنا» وهي أول مدرسة رسمية مستدامة.

وحضر فعاليات التوقيع، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، والدكتورة داليا عبدالقادر رئيس لجنة التنمية المستدامة بالاتحاد.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رؤية الوزارة للتعليم تنبع من شمولية النظرة وتحديد الأهداف وتحفيز دور المجتمع المدني الذي له دور هام في الأخذ بزمام مبادرة «عيشة وهوية».

وأضاف «شوقي»، أن الشراكات البينية بين الحكومة والقطاع العام والخاص ستساهم في إحداث نقلة في التعليم ما قبل الجامعي وإتاحة الفرص التعليمية المتكافئة وذات الجودة العالية للطفل المصري.

وحث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتحاد بنوك مصر على تكرار تجربة مدرسة «هُويتنا» في مختلف محافظات مصر.

وقال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن المحافظة خصصت 5 أفدنة في منطقة «عين حلوان» لبناء مدرسة «هُويتنا» ضمن مبادرة إتحاد بنوك مصر لتطوير العشوائيات، مؤكدًا على أهمية مشاركة المجتمع في خطط التنمية بمحافظة القاهرة في جميع المجالات.

وأعرب هشام عز العرب، عن اعتزازه وسعادته بتوقيع الاتفاقية والتي تجسد حرص اتحاد بنوك مصر على النهوض بمنطومة التعليم من خلال تطوير وإنشاء مدارس نموذجية رائدة ترسخ منظومة المبادئ الأصيلة في الموروث الثقافي المصري تواكب متطلبات العصر الحديث وتتماشي مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف «عز العرب» أن مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر قرر تخصيص نحو 25% من إجمالي الميزانية التي ساهمت بها كافة المؤسسات المصرفية لتطوير العشوائيات في مصر، وذلك ضمن مبادرة «عيشة وهوية» لتطوير العشوائيات بحلوان، ودعم جهود الدولة لتفعيل دور الاتحاد المجتمعي جنبًا إلى جنب مع دوره الاقتصادي.

كما أكد على حرص الاتحاد على دعم الطفل المصري عبر إتاحة فرصة عادلة للحصول على تعليم عالي الجودة في بيئة تعليمية نموذجية كحق مكتسب بصرف النظر عن واقعه الاقتصادي والمجتمعي.

وقال الدكتور طاوق شوقي وزير التربية والتعليم أن مدرسة هويتنا تعكس النضج في التعاون بين الوزارة والمجتمع المدني، حيث إنها منظومة متكاملة تحرص على جودة التعليم لأطفال مصر وتدعم رؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم، بالتركيز على الهوية والتنمية المستدامة لإعداد أجيال جديدة معتدة بشخصيتها قادرة على مسايرة تطورات العصر العصر وقادرة على المساهمة في تنفيذ استراتيجية مصر 2030.

وأوضح وزير التربية والتعليم أهمية الشراكة بين اتحاد البنوك ووزارة التربية والتعليم، ونجاح التجربة في إرساء وتوثيق نموذج متكامل لمدرسة متميزة يمكن تكراره بالشراكة بين القطاعي العام والخاص.

من جانبه قال خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على التعاون مع المجتمع المدني، مضيفا أن إنشاء مدرسة «هويتنا» التي تتم بمساهمة اتحاد البنوك أن بناء المدرسة جاء وفقا لمبادرة الاتحاد «من عشوائية إلى عيشة وهوية».

وأضاف أنه تم تخصيص ٥ أفدنة في حلوان لانشاء هذه المدرسة، وأن مبادرة الاتحاد تعد رائدة على المستوي المحلي فقط ولكن على المستوي الدولي فلاول مرة يتكاتف القطاع المصرفي لتطوير منظومة التعليم.

وأعلن محافظ القاهرة أن المدرسة هي مدرسة رسمية مستدامة، غير هادفة للربح، تقام في حلوان لخدمة أهالي الحي، وتم تخصيص 100 مليون جنيه لإنشائها، وتم تحديد مصروفات مناسبة للالتحاق بها، ويتم تشييد المدرسة كمساهمة من اتحاد البنوك، وتعالج الدراسة بها التحديات التي تواجه العملية التعليمية، كما تحافظ على الهوية والقيم المصرية.

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ووفقا للبروتوكول، ستكون مدرسة هويتنا تحت الإشراف العام لوزارة التربية والتعليم وفقا للوائح والقوانين وبنود البروتوكول الموقع.

وتتولى وزارة التربية والتعليم إنهاء جميع الإجراءات واستصدار القرارات اللازمة لتشغيل وإدارة المدرسة بحسبانها غير هادفة للربح طبقا لرؤسك اتحاد بنوك مصر وسياسة وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية.

وستتولى وزارة التربية والتعليم أيضًا قرارا بتشكيل مجلس إدارة المدرسة لمباشرة اختصاصاته طبقا للمنصوص عليه بالبروتوكول ويكون أعضاؤه من مرشحي اتحاد بنوك مصر والوزارة والمجتمع المدني.

أما عن دور محافظة القاهرة فقد تولت إتاحة قطعة أرض على مساحة ٥ أفدنة بمنطقة عين حلوان لتشييد المدرسة، وتنسيق الأعمال لاستصدار كافة التراخيص والإجراءات اللازمة لعملية البناء.

وبخصوص دور اتحاد بنوك مصر، فقد خصص ١٠٠ مليون جنيه مصري من إجمالي مساهمات البنوك المصرية لإنشاء وتأسيس مدرسة هويتنا، وإرساء نموذج متكامل يمكن تعميمه وتكراره وذلك بتوفير الملكية الفكرية متضمنة الرؤية والهوية المؤسسية (اسم وشعار المدرسة ) والتصميم المتكامل، وكذلك اختيار جهة التشغيل المسؤولة عن تزويد الاتحاد بالآليات وسياسات العمل والأدلة الإجرائية المتممة للرؤية بالإضافة إلى إدارة المدرسة بأسلوب يضمن الفاعلية وتحقيق الأهداف المرجوة وذلك بالتنسيق مع وزارك التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن هذه المدرسة ستضع الطالب في الصدارة بحيث يتصدر الطالب والطفل المصري أولويات مدرسة هويتنا، فهي تسعى لاستحداث مناهج يتم اعتمادها من الوزارة بتقديم محتوى تعليمي ملبي لمعايير محددة ضامنة لهوية المواطن ومعززة لثقافته، مؤكدة على اهمية تدريس محاور التنمية المستدامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مدرسة هويتنا تقدر دور المعلم من خلال توفير عائد مادي مجزي يضمن له حياة كريمة، كما تحرص المدرسة على اختبار المعلم وفقا لمعايير تحكمها الشفافية والالتزام بتصميم برامج تدريب تنمي المعلم اكاديميا ومهنيا وثقافيا على نحو مستمر.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن المدرسة تراعي البعد الاقتصادي فهي وحدة اقتصادية قادرة على تحمل كافة مصروفاتها وتحقق عائدا مع الوقت، والمدرسة تشمل منطقة انشة وخدمات توفر موارد مالية اضافية تدعم العملية التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مدرسة هويتنا تحترم البعد الاجتماعي وتركز على علوم اللغة والدين الصحسح والتاريخ والجغرافيا، وتسعى المدرسة لتفعيل سياسات الدمج ومناهضة كل اشكال التمييز في المجتمع.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن مدرسة هويتنا توفر بيئة جاذبة تستوعب مساحات كبيرة من المسطحات الخضراء متضمنة زراعة مشاتل وأسطحا مع توفير امكانية استخدام الطاقة الشمسية مستقبلا كما تسعة لتصميم أنشطة تغرس ارتباط الأطفال بعنصر البيئة.

ووفقا للبروتوكول تتكون المدرسة من ٥٦ فصلا من الحضانة إلى الثانوي، وستتسع لـ ١٦٨٠ طالبا، وستضم مدرسة هويتنا ٨ فصول رياض أطفال تضم ٢٤٠ طالبا وطالبة، و٢٤ فصل ابتدائي تضم ٧٢٠ طالبا، و١٢ فصل اعدادي تضم ٣٦٠ طالبا، و١٢ فصل ثانوي تضم ٣٦٠ طالبا، بإجمالي ٥٦ فصلا تضم ١٦٨٠ طالبا.

وتبنى على مساحة ٢٣٢٩٦ م٢، وسيكون نصيب الطالب ١٢،٠٠ م٢.

وتعد مدرسة هويتنا أول مدرسة رسمية مستدامة بين اتحاد بنوك مصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المقرر أن تعيد مدرسة هويتنا فكرة مدارسنا المصرية التي تبني الشخصية المصرية التي ترسخ القيم والأخلاق والتعليم والهوية المصرية.

وتهدف مدرسة هويتنا لتفعيل مفهوم التنمية المستدامة في العملية التعليمية.