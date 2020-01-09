شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الثقافة والشباب يوقعان بروتوكول تعاون للاستفادة المشتركة من مقارهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بروتوكول تعاون لإتاحة تقديم الأنشطة والفعاليات الفكرية والفنية التي تنظمها الوزارتين في المواقع التابعة لهما والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ممثلة في قصور وبيوت الثقافة، المسارح القومية، المكتبات العامة ومراكز الشباب والأندية.

قالت «عبدالدايم» إن البرتوكول يأتى تجسيدًا لإيمان الدولة بقدرة القوى الناعمة في تطوير الوعى وتشكيل الوجدان ويعمل على توسيع قاعدة نشر التنوير بين النشء وفتح آفاق جديدة للشباب لاكتشاف وتوجيه طاقاتهم الإبداعية وتوظيفها بما ينعكس إيجابا على المجتمع.

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أضافت الوزيرة أن البروتوكول يعد نموذجًا للشراكة بين المؤسسات الحكومية التي تتكاتف وتتضافر جهودها لتنفيذ استراتيجية الوطن الهادفة إلى بناء الانسان والارتقاء بالفكر المجتمعى، مشيرة إلى خطة الثقافة الطموح لتكثيف وصول المنتج الثقافى إلى ربوع مصر خاصة القرى والنجوع والمناطق الاكثر احتياجا.

وأكد الدكتور اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن التعاون ليس بجديد بين الوزارتين لذلك يمكن ان نطلق على بروتوكول اليوم مذكرة تفاهم تتم تحت مظلة تفاهم دائم بين الوزارتين، وكشف أن بناء الإنسان من اهم الامور في الدول وهو يعنى الاهتمام بالجوانب الثقافية والفكرية والاجتماعية والبدنية وهو ما يتم من خلال البروتوكول الذي يخدم الجوانب الثقافية والقدرات على التفكير فمصر لديها زخم من مراكز الشباب وبيوت الشباب لذلك سيتم استغلالها لتطوير فكر وثقافة الشباب لبناء العقول.

يذكر أن بنود البرتوكول تمثل توأمة بين وزارتى الثقافة والشباب والرياضة لتنمية القدرات الفنية والفكرية لابناء مصر من خلال تنفيذ برامج وانشطة متنوعة في مختلف المقرات التابعة إلى جانب تبادل تقديم الدعم المالي واللوجستي للفعاليات المحلية والدولية والتى تنظمها كل من الوزارتين.