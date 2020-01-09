شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين ينفي إصابة القمح بالصدأ الأصفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، ما تردد عن إصابة زراعات القمح بالصدأ الأصفر، قائلًا إنه من المبكر الحديث عن هذا الأمر.

أضاف نقيب الفلاحين أن أمراض صدأ القمح، ومنها الصدأ الأصفر والبرتقالي والأسود، لا تظهر أعراضه في بداية زراعة القمح، ولن تظهر إلى الآن أي أعراض.

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تابع أن «الصدأ الأسود» تظهر أعراضه في أواخر مارس بعد قرب نضج المحصول، مطالبًا وزارة الزراعه بضرورة تفعيل الدور الارشادي، خاصة ان الخبراء يتوقعون وقوع إصابات.

وأوضخ أنه من الممكن أن ينتشر هذا المرض بصورة وبائية في حالة عدم المكافحة، مع وجود عوامل مساعدة كالإفراط في التسميد الآزوتي وزيادة الري وزيادة الكثافة النباتية في وحدة المساحة، والتغيرات المناخية.

ونوه نقيب الفلاحين بأن التزام مزارعي القمح بزراعة الأصناف المقاومة للأصداء، والمناسبة لمناخ محافظتهم، يقلل فرص الإصابه، إضافة إلى اتباع الإرشادات والنصائح التي تصدرها وزارة الزراعة.