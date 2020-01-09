شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يطالب المحافظين باستمرار الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، كافة المحافظين بالاستمرار في رفع درجة الطوارئ لمواجهة الطقس، خاصة في المحافظات التي تشهد سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة لسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتسهيل حركة المرور بالشوارع وحركة سير المواطنين وحل مشكلات الصرف الصحي.

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وأكد شعراوي، في تصريحات صحفية الخميس، على قيام غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية في المحافظات التي تواجه سقوط الأمطار وبالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وإدارات المرور وكافة الجهات المعنية والتأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين وتجنب حدوث أي مخاطر، مشيراً إلى ان الغرفة تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة تطورات الوضع في كافة المحافظات.

وقال إن غرفة عمليات الوزارة أكدت تعرض محافظات دمياط والدقهلية كفر الشيخ لسقوط أمطار متوسطة وجارى التعامل مع أي تجمعات ويجرى التنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى بهم لمتابعة استمرار تصريف الأمطار وتفادى حدوث تجمعات للمياه حتى لا تتسبب في إعاقة المرور بالشوارع والميادين، كما تشهد باقي المحافظات سقوط أمطار خفيفة ولم تتسبب في حدوث أي تجمعات للمياه.

وطالب الوزير من كافة المحافظات بمراجعة أعمدة الإنارة في الشوارع والتأكد من سلامتها حفاظا على أرواح المواطنين، والتأكيد على استمرار رفع كفاءة جميع محطات الصرف الصحي على مستوى المحافظات والتى تعمل بكامل طاقتها والاستعداد لحل أي مشكلة تتعرض لها المحطات وباسرع وقت واعلى كفاءة مع إمكانية التنسيق بين المحافظات المجاورة عند حدوث أي أزمة.