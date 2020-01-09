شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف المياه عن 4 مناطق في الجيزة لمدة 12 ساعة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن ضعف المياه عن مناطق «جنوب الجيزة، الطالبية، فيصل، الهرم ومتفرعاتهم»، وذلك لمدة 12 ساعة إعتبارا من الساعة الثامنة مساء الجمعة وحتي الثامنة صباح السبت، وذلك لأعمال الصيانة الطارئة بمحطة مياه جزيرة الدهب.

أهابت الشركة السادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى.