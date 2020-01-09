شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة الصرف الصحي ووحدات «سكن مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الزيارة التفقدية لمدينة المنيا الجديدة، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 140 ألف م3/يوم، والمرحلة الأولى منها بطاقة 20 ألف م3/يوم.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سيتم استخدام المياه المُعالجة ثلاثياً في ري المسطحات الخضراء بالمدينة، ويتم بالتزامن تنفيذ شبكة الري للمدينة بالكامل، بحيث يتم الاستفادة من المياه المعالجة في ري الزراعات فور الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة، ودخولها الخدمة، مؤكداً أنه يتم تحديد نوعية المعالجة (ثنائية- ثلاثية)، طبقاً للهدف من استخدام المياه المُعالجة، سواءً في زراعة الغابات الشجرية، أو ري المسطحات الخضراء، وذلك من أجل الاستخدام الأمثل للاستثمارات التي يتم إنفاقها في تلك المشروعات.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إن توجه الدولة حالياً هو المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي، باستخدام أحدث الأساليب، وإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء، وغيرها، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

وأوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن المرحلة الأولى من محطة المعالجة بطاقة 20 ألف م3/يوم، یتم معالجة ١٢.٥ ألف م٣/یوم ثلاثیاً، و7.5 ألف م ٣/ یوم ثنائیاً، وتبلغ تكلفة المشروع ٢٨٥ ملیون جنیه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنیة، ٩٥ %، والأعمال الكھرومیكانیكیة 90 %.

وأضاف رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه جارٍ أيضاً تنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه، بطاقة 50 ألف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها، في 31 / 3 / 2020.

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عقب تفقدهما لمحطة المعالجة بمدينة المنيا الجديدة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ومرافقوهم، لتفقد الوحدات السكنية بمشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط بالمدينة، حيث يجرى تنفيذ 816 وحدة (34 عمارة)، وبلغت نسبة الإنجاز في بعض المواقع 86 %.

وأشاد الوزير بمستوى التشطيبات الداخلية والخارجية بالمشروع، مؤكداً أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليست مطورا عقاريا، بل هي منمي عمراني، تعمل على إيجاد مناطق جديدة للتنمية العمرانية، وبدء العمل على تنميتها من خلال تنفيذ أعمال البنية الأساسية، والخدمات الأساسية (مدارس – جامعات – مستشفيات – غيرها)، وضخ استثمارات ضخمة بها، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة، فعلى سبيل المثال، تم استثمار ١٥ مليار جنيه لإنشاء جامعتين بمدينة العلمين الجديدة، ولا يقوم بذلك مطور عقاري.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن إجمالي الاستثمارات بمدينة المنيا الجديدة، حتى الآن، بلغت نحو 5 مليارات و638 مليون جنيه، موزعة كالتالي (2770.386 مليون جنيه بقطاع الإسكان- 333.157 مليون جنيه بمبانى الخدمات- 529.015 مليون جنيه بقطاع مياه الشرب- 566.976 مليون جنيه بقطاع الصرف الصحى- 773.2 مليون جنيه بقطاع الطرق والاتصالات- 618.817 مليون جنيه بقطاع الكهرباء- 45.923 مليون جنيه بقطاع الزراعة).

وأوضح الوزير، أنه تم منذ عام ٢٠١٤، إنفاق نحو ٢.٦ مليار جنيه، استثمارات بالمدينة، مقارنة بنحو ٣ مليارات جنيه، تم إنفاقها خلال ٢٥ عاما من عمر المدينة، وهو ما يؤكد تسارع معدلات التنمية والاستثمار بالمدن الجديدة، مضيفاً أن ما أنفقته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على المشروعات المختلفة (مدن جديدة- طرق قومية- تطوير المناطق العشوائية)، خلال الـ٦ أشهر الماضية، بلغ ٣٣ مليار جنيه، ومن المقرر إنفاق نحو ٤٤ مليار جنيه خلال الـ٦ أشهر المقبلة.

ووجه وزير الإسكان، بالتواصل مع سكان مشروع إبني بيتك بالمدينة، من أجل مناقشة سبل تطوير المشروع بالمدينة، وإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها، مؤكداً أن هناك دراسة لتطوير مناطق مشروع إبني بيتك بجميع المدن الجديدة.

أضاف المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 528 وحدة (22 عمارة) بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، بالمنطقة الترفيهية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 336 وحدة بالمرحلة الثانية بمشروع «دار مصر»، بالحي المتميز، موضحاً أنه جارٍ العمل على بيع 18 قطعة أرض خدمية بالمدينة.