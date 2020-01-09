شكرا لقرائتكم خبر عن «العدوي»: تنظيم المؤتمرات والاكتشاف الأثرية أبرز أسباب الطفرة بـ«السياحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة راندا العدوي، الخبير السياحي، المؤشرات الأولية للعام الجاري 2020، وفقا لتقارير منظمة السياحة العالمية، ومنظمات الأعمال، وتوجه الحكومة المصرية نحو دعم القطاع السياحي المصري، وبحسب حالة الاستقرار التي يمر بها المقصد المصري، فإن دلالات الأرقام تشير إلى طفرة متوقعة في حجم حركة السياحة الوافد لمصر.

وأضافت «العدوي»، الخميس، أن 2020 عام بدأت ملامحه الإيجابية تطل على القطاع السياحي؛ مشيرة إلى أن أسباب الطفرة المتوقعة تعود إلى مجموعة أسباب أبرزها استئناف الطيران العارض من بريطانيا إلى شرم الشيخ، وهو ما يرفع من معدلات السياحة الإنجليزية الوافد لمنتجع شرم الشيخ، إلى جانب الدور الفعال لعقد عدد من دورات منتديات الشباب والمؤتمرات الدولية في مدينة أسوان التي تعد أهم وأبرز المقاصد السياحية المصرية خلال فترة الشتاء.

وأكدت «العدوي» على الدور الحيوي الذي يلعبه أيضًا القطاع الخاص في الترويج لمصر كمقصد سياحي قادر على تنظيم أحداث رياضية على غرار تنظيم حفل الأفضل مؤخرًا الذي أقيم بمدينة الغردقة.

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وأشارت الخبيرة السياحية، إلى تحسن ملحوظ في التعاقدات السياحية بالأسواق خاصة الألمانية والإنجليزية والدول الإسكندنافية، متوقعة أن تقود بورصة السياحة إلى الانتعاش خلال الـ6 أشهر الأول من 2020 لنشهد طفرة في الأرقام السياحية لتتخطى الفترة من العام الماضي نفسها.

وتوقعت أن الاتزان التسويقي سيتحقق بدمج وزارتي السياحة والآثار؛ لاستعادة السياحة الثقافية رونقها الترويجي والعالمي؛ لتتقلد قمة التاج السياحي، في إطار الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام الجاري، واصفة إياها بأنها السياحة الأغلى في العالم.

وألمحت إلى أن العام الجاري سيشهد تحول السياحة من الكم إلى الكيف؛ انعكاسًا للزخم في الاكتشافات الأثرية التي يعشقها أثرياء العالم، لتحقق إضافة قوية إلى الاقتصاد القومي مصر من العملة الصعبة.

وأكدت الخبيرة السياحة، أن القطاع السياحي استعاد عافيته؛ عبر الدفع بتدريب العمالة، والسعي لإنهاء مشكلات المستثمرين والمتعثرين، والتطور الذي يواكب مكانة مصر العالمية، إضافةً إلى طرق الترويج المختلفة ما بين منصات تواصل اجتماعي، وقنوات تلفزيونية عالمية وشراكات دولية.