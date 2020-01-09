شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يلتقي أعلام «دار العلوم» لمناقشة تجديد الخطاب الديني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أحد أعلام كلية دار العلوم بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، مقرر لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد الطويل عميد الكلية الأسبق، بالإضافة إلى العميد الحالي عبدالراضي عبدالمحسن.

وتناول اللقاء رؤية الدكتور الخشت حول واقع الخطاب الديني والأداء اللغوي المعاصر، ومشروع الجامعة لتطوير العقل المصري والذي بدوره سيكون لها تأثير على تجديد الخطاب الديني، على أن يكون أهم الأنشطة الثقافية لكلية دار لعلوم خلال الفترة المقبلة العمل على تجديد الخطاب الديني والحفاظ على اللغة العربية ومكانتها ضمن مبادرة الجامعة للحفاظ على اللغة العربية والهوية المصرية.

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ونشر الدكتور محمد الطويل، العميد الاسبق لكلية دار العلوم، صورة اللقاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرا إلى أن «الدكتور الخشت رغم مشاغله الكثيرة فقد كان حريصا على استقبالنا في مكتبه للحديث الجاد حول تجديد الخطاب الديني»، قائلا: «بمثل هذه القيادات تنهض الأمم».

وقال الدكتور أحمد درويش، أحد أعلام كلية دار العلوم: «لقد أسعدنا الدكتور الخشت بالدعوة إلى إجراء محاضرات وحوارات مع هيئة التدريس والطلاب حول واقع الخطاب الديني والأداء اللغوي المعاصر»، مؤكدا أن «الخشت منارة مشرفة نعتز بها جميعاً».

واشار الدكتور راضي عبدالمحسن، عميد كلية دار العلوم، إلى أن الدكتور الخشت يولي اهتماما علمياً كبيرا باللغة العربية وقضايا تجديد الخطاب الديني وهو ما استدعي التواصل مع أساتذة الدار رموزا وأعلاما وزملاء وباحثين وطلابا، موجه الدعوة لرئيس جامعة القاهرة لافتتاح نشاطها الثقافي مع بداية الفصل الدراسي الثاني بمحاضرة عن تجديد الخطاب الديني.

فيما علق عدد كبير من الأساتذة والباحثين حول اللقاء، مؤكدين ضرورة اهتمام رئيس الجامعة وأعلام الكلية بالحفاظ على اللغة والهوية وتجديد الخطاب الديني.