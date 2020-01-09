شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا.. وعيار 21 يسجل 690 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أسعارالذهب هبوطها محليا، الخميس، مدفوعة بالتوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والذى تسبب في تراجع الأسعار بالأسواق العالمية للمعدن النفيس.

وقال نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الأوقية سجل، الخميس، نحو 1547 دولارا بالسوق العالمية، مقابل 1595، الأربعاء.

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وهبط سعر جرام العيار 21 إلى 690 جنيها، مقابل 708 جنيهات، الأربعاء، والعيار 18 بلغ 590 جنيها، والعيار 24 بلغ 790 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 5520 جنيها.

أضاف «نجيب» أن السوق المحلية للذهب تشهد إقبالا ضعيفا على الشراء رغم الأعياد، بسبب الأوضاع الإقتصادية، والسيولة لدى الراغبين في الشراء.

فيما ربط الدكتور وصفي أمين، رئيس الشعبة العامة للذهب، الأسعار محليا بعدة عوامل منها العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، مشيرًا إلى أت تراجع الدولار محليًا تسبب في تباطؤ موجة صعود أسعار الذهب رغم تحرك الأسعار العالمية.