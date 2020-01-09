شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تحطم طائرة عسكرية جنوب إفريقية أثناء هبوطها فى مطار الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحطمت طائرة عسكرية جنوب إفريقية أثناء هبوطها في مطار بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أكد متحدث باسم الأمم المتحدة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو للطائرة تنبعث منها الأدخنة وألسنة اللهب، من جراء الحادث الذي وقع في مطار غوما شرقي الكونغو، كما نشر موقع "سكاى نيوز عربية" مقاطع فيديو للطائرة والأدخنة تتصاعد منها.

وفى إطار ظاهرة تحطم الطائرات العسكرية، تحطمت طائرة من طراز "سو-57" بالقرب من كومسومولسك أون أمور فى إقليم خاباروفسك الروسى، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" نقلا عن مصدر عسكرى، وقال المصدر، إن سبب سقوط الطائرة هو عطل، وخطأ الطيار، مضيفا أنه كان يتم اختبار المحرك، وتمكن الطيار من القفز، ونقلته مروحية من طراز مى-8 إلى المصنع.

كما أعلنت وزارة الدفاع السلوفاكية نهاية الشهر الماضى تحطم طائرة عسكرية من طراز "ميج 29" تابعة للقوات الجوية أثناء مهمة تدريبية، ولم تتضح بعد أسباب وقوع الحادث، وقالت الوزارة - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن الطيار نجا من الحادث الذى وقع بالقرب من مدينة "نيترا" الكائنة على بُعد 100 كيلومتر شرق العاصمة السلوفاكية براتسلافا، وتم نقله إلى المستشفى .. مشيرةً إلى أن حالته مستقرة.

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وأول أمس، قال متحدث باسم القوات الجوية الباكستانية إن طائرة حربية تحطمت قرب قاعدة جوية الثلاثاء مما أسفر عن مقتل طيارين اثنين، وأضاف المتحدث أن الطائرة، وهى من طراز إف.تي-7، تحطمت أثناء مهمة تدريب معتادة قرب منطقة ميانوالي، يذكرأن رفضت وزارة الخارجية الباكستانية إدعاءات حكومة الهند بشأن اضطهاد الأقليات في باكستان، مؤكدة أن إسلام آباد تحترم جميع الأقليات وأماكن عبادتها.

وقالت الخارجية الباكستانية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، الاثنين - "إن حملة الهند ضد باكستان حول الأقليات تُعد محاولة لصرف الانتباه عما تمارسه في حق إقليم كشمير المُتنازع عليه بين البلدين"، مؤكدة أن دستور باكستان يضمن الحقوق المتساوية لجميع مواطنيها.

كما تبادلت باكستان والهند، الأربعاء الماضى ، قوائم المنشآت والمواقع النووية فى إطار إجراءات بناء الثقة وتجنب الحوادث العرضية فى هذا المجال بين البلدين، وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية - فى بيان لها بثته وكالة الأنباء الرسمية - أنها سلمت مسؤول السفارة الهندية بإسلام آباد قائمة المنشآت والمواقع النووية الباكستانية، وذلك وفقاً للاتفاق المبرم بين البلدين فى عام 1988، والذى ينص على ضرورة تبادل المعلومات بين البلدين فى مطلع كل عام ميلادي، ويحظر عليهما إطلاق هجمات على المنشآت النووية للآخر.