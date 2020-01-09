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شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز تبرز إقبال السائحين على شواطئ الغردقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الأنباء رويترز صورا توضح إقبال السياح على شواطئ الغردقة للاستمتاع بالغطس والسباحة وسط الأجواء الدافئة فى تلك المدينة السياحية العملاقة وقال الدكتور سعيد البطوطى، المستشار الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية عضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومجلس إدارة الاتحاد الألماني للسياحة: "إن الأرقام الصادرة من المنظمة تؤكد تعافى السياحة فى مصر، حيث وصل عدد السائحين خلال عام 2019 إلى ما يقرب من 13 مليون سائح".
أشار البطوطي - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أنه من المتوقع أن تتخطى مؤشرات السياحة في مصر خلال العام الجاري المعدلات القياسية التي حققتها في 2010، والتي بلغ عدد السائحين خلالها نحو 14.7 مليون سائح، مؤكدا أنه مع استمرار الاستقرار بجانب حزمة السياسات المصرية الحالية، سيتجاوز عدد السائحين لمصر حاجز الـ15 مليون سائح.
استمتاع السياح بالغطس
إقبال السائحين على شواطئ الغردقة
السياح يستمتعون بالمياه فى الغردقة
سائح يستمتع بأجواء الغردقة الدافئة
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