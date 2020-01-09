شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الأوكرانى: صاروخ أو عطل المحرك أو هجوم إرهابي سبب سقوط الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، إن الأسباب الرئيسية لتحطم الطائرة في إيران هي هجوم صاروخي أو عطل المحرك أو هجوم إرهابي.

وكانت الطائرة المنكوبة التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية قد أقلعت صباح يوم أمس الأربعاء، من العاصمة الإيرانية طهران متجهة إلى كييف، إلا أنها سقطت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني.

وقال دانيلوف في التصريحات التي أدلى بها على موقع أوكرانيا المركزي جنسور إن بناء على تعليمات الرئيس الأوكراني فقد تم تشكيل لجنة بحث وتقصي من 45 شخص لوضع ايديهم على سبب الحادث .

وأشار دانيلوف إلى أن هناك سيناريوهات مختلفة تم تقييمها في أسباب الحادث ومن بينها نظام صواريخ الدفاع الجوي الروسي طور الموجود في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة او انفجار الموتور بسبب عطل تكنيكي او ضربها بطائرة بدون طيار في الهواء.

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وأسفر الحادث عن مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 167 راكبا من بينهم اثنين من أوكرانيا، بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 9 أفراد جميعهم أوكرانيين.