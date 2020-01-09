مجلس الأمن الأوكرانى: صاروخ أو عطل المحرك أو هجوم إرهابي سبب سقوط الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، إن الأسباب الرئيسية لتحطم الطائرة في إيران هي هجوم صاروخي أو عطل المحرك أو هجوم إرهابي.
وكانت الطائرة المنكوبة التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية قد أقلعت صباح يوم أمس الأربعاء، من العاصمة الإيرانية طهران متجهة إلى كييف، إلا أنها سقطت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني.
وقال دانيلوف في التصريحات التي أدلى بها على موقع أوكرانيا المركزي جنسور إن بناء على تعليمات الرئيس الأوكراني فقد تم تشكيل لجنة بحث وتقصي من 45 شخص لوضع ايديهم على سبب الحادث .
وأشار دانيلوف إلى أن هناك سيناريوهات مختلفة تم تقييمها في أسباب الحادث ومن بينها نظام صواريخ الدفاع الجوي الروسي طور الموجود في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة او انفجار الموتور بسبب عطل تكنيكي او ضربها بطائرة بدون طيار في الهواء.
وأسفر الحادث عن مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 167 راكبا من بينهم اثنين من أوكرانيا، بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 9 أفراد جميعهم أوكرانيين.
وأقام أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، نصبا تذكاريا كنوع من الحداد على أرواحهم ثم وضعوا بجانب النصب التذكارى الشموع والزهور.
بدوره وقع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الخميس، مرسومًا يعلن يوم 9 يناير يوم الحداد بسبب تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية فى إيران.
وأوضحت الرئاسة الأوكرانية - فى بيان لها أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم " - أن زيلينسكي وقع المرسوم عقب اجتماع عمل حول القضايا المتعلقة بتحطم الطائرة الأوكرانية.
وكان مصدر أمريكى مسؤول، كشف فى تصريحات لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية، أن الاستخبارات الأمريكية تبحث حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، بينما صرح رئيس هيئة الطيران المدنى الإيرانية على عابد زاده بأن طهران لن تعطى الصندوقين الأسودين للطائرة إلى الأمريكيين أو الشركة المصنعة "بوينج".
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