شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض والذهب يفقد بريقه.. تعرف على آخر تطورات الأسعار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس، ليفقد نحو 7 قروش دفعة واحدة، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 15.93 للشراء، بنهاية تعاملات اليوم، مقارنة بـ16 جنيهًا للدولار، أمس الأربعاء، وهو متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى، إلى جانب تراجع سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا اليوم. وترجع أبرز أسباب تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبى وخاصة أموال المحافظ المالية والتى تقدر ما بين 200 إلى 300 مليون دولار يوميًا، وترتفع إلى 500 مليون دولار فى بعض الأيام، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الدولار خلال الفترة الحالية.

وتسجل أسعار الذهب فى مصر الآن سعر 690 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً ومبيعا في مصر، عقب موجة هبوط في الأسعار منذ مساء أمس الأربعاء، عقب تراجع سعر الذهب عالمياً في ظل تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التهدئة في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على الأسعار لستجل هبوط كبير على المستوى العالمي، وهو ما تسبب فى هبوط الذهب في مصر .

أسعار الذهب هبطت حوالي 15 جنيها للأعيرة المختلفة في سوق الصاغة، بعد هبوط أسعار الذهب عالمياً باكثر من 1.57% لتهبط أوقية الذهب من 1580 إلي 1546 دولاراً، لكن الأوقية شهدت قبل قليل تحرك طفيف بقيمة حوالي 4 دولاراً لتسجل آلان 1550 دولار.

وارجع المحللون هبوط أسعار الذهب عالميا إلي ضعف رد الفعل الإيراني بشأن مقتل قاسم سليماني، وتصريحات حول التهدئة وعدم التصعيد في الشرق الأوسط، وهو ما تسبب في عملية بيع للذهب لجني الأرباح.





وأصبحت أسعار الذهب عقب هبوطها كالتالى:عيار 18 يسجل 591 جنيه للجرام

عيار 21 سجل مساء اليوم 690 جنيه للجرام

عيار 24 سجل مساء اليوم 788 جنيه للجرام

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الجنيه الذهب 5520 جنيه

أوقية الذهب 1550 دولارا.

وقال أول هانسن المحلل من ساكسو بنك "الذهب يقلص بعض المكاسب فى الوقت الحالى لأن الرد الانتقامى لم يكن عنيفا كما كانت تعتقد الأسواق والمستثمرون يجنون الأرباح لهذا السبب".

وتابع: "كيف سيتحرك الذهب من هنا رهن بما سيقوله الرئيس دونالد ترامب حين تستيقظ أمريكا"، مضيفا أنه في نهاية المطاف إما سنرى الذهب يصعد فوق مستوى 1600 دولار أو ينزل إلى 1550 دولارا.

الذهب هو البديل الاستثمارى الآمن في أوقات الضبابية السياسية والمالية، ، مشيراً إلى أن حالة ترقب المستثمرون التطورات العالمية سواء بشأن اتفاق التهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهما أكبر اقتصادين في العالم، وكذلك الأوضاع في الشرق الأوسط هي أسباب صعود الأسعار مؤخراً، لكن الاتجاه نحو البيع تسبب فى هبوط الأسعار بهذا الحد.

وتغذى الأوضاع المضطربة فكرة كون الذهب هو الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محليا ويلجأ إليه المستثمر أو حتي المواطن العادي عند حدوث هذه الاضطرابات

أسعار الذهب فى مصر ترتبط بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم تحرك الأسعار العالمية.