شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عيان يروى تفاصيل الساعات الأولى لحريق فيلا إيهاب توفيق ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى شاهد عيان على حريق فيلا إيهاب توفيق تفاصيل الحادث الأليم لـ"الخليج 365"، والذى أدى إلى وفاة والد الفنان متأثرا بحروقه، وقال الشاهد محمد عبد الحميد، إن الحريق بدأ فى تمام الساعة السادسة وربع صباحا، حيث قام بطرق باب الفيلا بقوة لإبلاغ رجال الأمن المتواجدين بالفيلا، وبالفعل نجحوا في إنقاذ الخادمة "أم يوسف" وابنها، ولكن فشلنا فى الدخول لغرفة والد الفنان وإنقاذه بسبب شدة النيران وعدم قدرتنا على الدخول".

ونشب حريق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل فيلا أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق، والذى لقى مصرعه فى الحادث، نتيجة لماس كهربائى فى دفاية بالطابق الثانى للفيلا، وانتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى موقع الفيلا، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل، وأخطر اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة بالواقعة.

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وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا فى مدينة نصر، وأمر اللواء أسامة فاروق مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ 5 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، قبل إخماد الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية اندلاع الحريق فى الطابق الأول والثانى للفيلا، ونتج عنها مصرع والد الفنان إيهاب توفيق نتيجة لتأثره باختناق، وتم انقاذ أسرة الفنان إيهاب توفيق المكونة من 4 أفراد أثناء تواجدهم فى الطابق الثالث داخل الفيلا، وبذل رجال الحماية المدنية جهود مضنية للسيطرة على الحريق وانزال جميع أسرة الفنان إلى البعد عن منطقة الخطر فى الحريق.

وحاصر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، الحريق من داخل الفيلا لمنع امتداده لباقى إجزائها والمجاورات بشارع محمد حسنين هيكل، بعد تم الدفع بعدد كافى من السيارات، وبناء على تعليمات مدير الإدارة وتوجيهاته تم عمل الخطة اللازمة ووجه بانتشار رجال الإطفاء بالمكان وإنقذ أسرة الفنان إيهاب توفيق من الحريق، وتمت عمليات الإخماد بالكامل.