شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية": الكتيبة 604 مشاة تنشق عن قوات مصراتة وتنضم للجيش الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع "العربية نت"، بيان "الكتيبة 604 مشاة" فى سرت، الذى يتضمن إعلانها الانشقاق عن قوات مصراتة، وانضمامها إلى الجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر.

ووفق "العربية نت"، قالت الكتيبة 604 مشاة فى بيان مصور نشرته، اليوم الخميس، جاهزيتها للقتال ضمن قوات الجيش الليبى، واستعدادها للتصدي لقوات حكومة الوفاق، حتى تنجو البلاد والعباد، وقالت: "نحن قبلنا التحدي وسنكون أمامهم في الميدان وسيعلم الجبناء أن الذى كان يمنعنا من قتالهم هو عدم الرغبة فى مواجهة أهلنا بمصراتة، لكن فات الآوان ولابد من مواجهة هؤلاء المفسدين بكل حزم".

واعتبرت الكتيبة التى قاتلت تنظيم داعش جنباً إلى جنب مع قوات البنيان المرصوص التابعة لقوات مصراتة، أن اتهامها من قبل قيادات مدينة مصرانة بخيانة العهد والغدر، هو "تزوير وكذب وقلب للحقائق وتبرير للهزيمة"، مؤكدة أن دخول الجيش الليبى كان معلوما لدى الجميع، حتى أن "قوة حماية وتأمين سرت" قامت بالاستعداد لذلك وتحشيد قواتها.

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وبحسب "العربية نت"، حذرت الكتيبة أهالى مصراتة، من مخططات القوات المسلّحة التى تتحكم فى المدينة، الذين وصفتهم بـ"الحمقى والعملاء"، ودعتهم إلى الانتفاض ضدهم وعدم تسليمهم مصير المدينة، وأشارت إلى أن مصراتة من أكثر المدن خسارة في الأرواح والتجارة والعلاقات، بسبب استخدام هؤلاء لطاقات المدينة في تحقيق "أهدافهم الوضيعة" ومصالحهم الشخصية، وقيادتها لموت بطيء يوما بعد يوم، بحجّة أنهم لا يريدون لأحد أن يحكم البلاد من غير أهل مصراتة.

وأكد بيان الكتيبة 604 مشاة، أن هؤلاء عملاء لدول أجنبية لن يرضوا أن يحكم البلاد أحد إلا من زمرتهم أو أن يجلبو المستعمر إلى بلادهم ولهذا كل من وجدوا فيه الكفاءة والقوة لحكم البلاد همشوه أو حاربوه أو شوهوه أو قتلوه كما فعلوا بعميد بلدية مصراتة.