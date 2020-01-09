شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: الدولة لا تتدخل فى تحديد أسعار السلع والمنتجات وضبط الأسعار بالعرض والطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الحكومة لا تتدخل فى تحديد سعر السلع والمنتجات فى الأسواق وأن ذلك يتم وفقا للعرض والطلب للمنتجات حيث ان توفير السلع يعمل على ضبط الأسعار قائلا:" الدولة أو الحكومة لا يجب أن لا تتدخل فى تحديد سعر السلع" ، لافتا الى ان الحكومة تحدد فقط أسعار بعض السلع المدعمة التى تصرف لمحدودي الدخل.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة انه لا يوجد لدينا فى مصر اى بورصة سلعية حتى الان وان من يدعى بوجود بورصة غير صحيح كما ان وزارة التموين والتجارة الداخلية هى المنوط بها انشاء بورصة سلعية ولا يوجد لدينا اى بورصة وما يوجد حاليا مزايدات ومناقصات وليس بورصة وان ما يؤكد ذلك ان لدينا 4 مليون و500 الف شركة مسجلة فى سجل تجارى ولا يوجد اى شركة منهم لها نشاط بورصة سلعية.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، قد أكد أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية وتم الموافقة على انشاء البورصة السلعية وأن وزارة التموين ستتولى الإشراف عليها لافتا الى ان البورصة عبارة عن منصة لتداول مجموعة من السلع وهناك انواع عديدة من البورصة منها للمعادن النفيسة والسلع للغذائية ويوجد بورصة عامة وان البورصة لها أطراف مثل المنتج والمستهلك او البائع والمشترى لافتا إلى أن البورصة السلعية هو نتاج عمل مشترك لأكثر من قطاع ولكن ستكون الجهة المنظمة للبورصة السلعية هى وزارة التموين بصفتها الوزارة المسئولة عن عملية تداول السلع فى الأسواق وسيتم إنشاء شركة منفصلة ممثل فيها الجهات المعنية.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن البورصة السلعية ستعمل على تقليل تداول السلع بالتوازى مع إنشاء العديد من المناطق اللوجستية والأسواق التجارة بالمحافظات المختلفة، كما أنها ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك إتاحة شفافية فى عملية التسعير على نحو يسهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.