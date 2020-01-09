شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مبنى رابع وتطوير المطار القديم.. أهم ملفات رئيس مطار القاهرة الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه المحاسب مجدي إسحاق ، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ، عددا من الملفات الهامة بمطار القاهرة الدولي ، وذلك بعد توليه المنصب خلفا للمهندس أحمد فوزي ، خاصة أن وزارة الطيران المدني تعمل علي خطة تطوير جارية ، لتنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مطار القاهرة الدولى والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب ، ومواكبة زيادة الطاقة الإستيعابية المستهدفة للمطار ، وذلك تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة لرؤية الدولة المستقبلية 2030 والتى تهدف إلى الإرتقاء بجميع قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية ، وخاصة أن مطار القاهرة الدولى يعد البوابة الأولى لمصر ولقارة أفريقيا.
ومن أهم المشروعات التي تنتظر المحاسب مجدي اسحاق ، هو مشروع تطوير مبنى الركاب رقم 1 (المطار القديم) والتي تعمل علي تنفيذها حالياً شركة فرنسية، تقوم بأعمال إعادة تطوير مبني الركاب القديم رقم 1 بالمطار، طبقا لخطة التطوير وذلك بتكلفة 200 مليون دولار، حيث أن خطة التطوير لا تشمل هدم المبني للمحافظة علي الشكل التاريخي للمبني.
وتشمل أعمال تطوير مبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم ، انشاء منظومة ctx وكباري تحميل، وتغيير المنظومة بالكامل لتكون علي أحدث النظم العالمية، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة بالكامل وتزويدها بمناطق تجارية حديثة ، حتي يتواكب مع أحدث المعايير الدولية ورفع مستوي الخدمة المقدمة للركاب .
والمشروع الثاني يضم خطة ربط مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي بالجراح المتعدد الطوابق بمساحة 3 كيلو، بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع توسعة مبنى الركاب 3 لتستقبل حركة الترانزيت الاضافية وتبلغ تكلفته مالية 200 مليون جنيه أيضا، وتستمر أعمال التطوير ، طبقا للخطة الموضوعة، لمدة تصل إلى 8 أشهر.
ونظرا لقرب وصول مطار القاهرة الدولي إلى 75% من الطاقة الاستعابية الحالية له وطبقاً لتعليمات منظمة الطيران المدنى، فمن المقرر إنشاء مبنى الركاب رقم (4) للحد من الكثافة في باقى المبانى الثلاث التابعة للمطار .
وتشمل مشروعات التطوير أيضا إلغاء صالات المبنى المتعددة 1، و2، و3 ، وجعلهم في مبنى واحد فقط، ويتم تصنيفهم داخلي محلي ودولي في المبني، كما تخطط وزارة الطيران لجعل صالة 3 التابعة للمبنى القديم صالة وصول، كما تدمج صالة الإير مول ضمن صالة الوصول أيضا، وذلك بتكلفة تبلغ 200 مليون دولار.
ومن المقرر توسيع مبني الركاب رقم 3 بالمطار لتوفير منطقة ترانزيت بمساحة 5 الأف متر مسطح لاستقبال الحركة الكبيرة في حركة الترانزيت والتي تتجاوز 30%.
كانت هذه تفاصيل خبر إنشاء مبنى رابع وتطوير المطار القديم.. أهم ملفات رئيس مطار القاهرة الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.