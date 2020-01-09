شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مبنى رابع وتطوير المطار القديم.. أهم ملفات رئيس مطار القاهرة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه المحاسب مجدي إسحاق ، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ، عددا من الملفات الهامة بمطار القاهرة الدولي ، وذلك بعد توليه المنصب خلفا للمهندس أحمد فوزي ، خاصة أن وزارة الطيران المدني تعمل علي خطة تطوير جارية ، لتنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مطار القاهرة الدولى والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب ، ومواكبة زيادة الطاقة الإستيعابية المستهدفة للمطار ، وذلك تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة لرؤية الدولة المستقبلية 2030 والتى تهدف إلى الإرتقاء بجميع قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية ، وخاصة أن مطار القاهرة الدولى يعد البوابة الأولى لمصر ولقارة أفريقيا.

ومن أهم المشروعات التي تنتظر المحاسب مجدي اسحاق ، هو مشروع تطوير مبنى الركاب رقم 1 (المطار القديم) والتي تعمل علي تنفيذها حالياً شركة فرنسية، تقوم بأعمال إعادة تطوير مبني الركاب القديم رقم 1 بالمطار، طبقا لخطة التطوير وذلك بتكلفة 200 مليون دولار، حيث أن خطة التطوير لا تشمل هدم المبني للمحافظة علي الشكل التاريخي للمبني.

وتشمل أعمال تطوير مبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم ، انشاء منظومة ctx وكباري تحميل، وتغيير المنظومة بالكامل لتكون علي أحدث النظم العالمية، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة بالكامل وتزويدها بمناطق تجارية حديثة ، حتي يتواكب مع أحدث المعايير الدولية ورفع مستوي الخدمة المقدمة للركاب .

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والمشروع الثاني يضم خطة ربط مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي بالجراح المتعدد الطوابق بمساحة 3 كيلو، بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع توسعة مبنى الركاب 3 لتستقبل حركة الترانزيت الاضافية وتبلغ تكلفته مالية 200 مليون جنيه أيضا، وتستمر أعمال التطوير ، طبقا للخطة الموضوعة، لمدة تصل إلى 8 أشهر.

ونظرا لقرب وصول مطار القاهرة الدولي إلى 75% من الطاقة الاستعابية الحالية له وطبقاً لتعليمات منظمة الطيران المدنى، فمن المقرر إنشاء مبنى الركاب رقم (4) للحد من الكثافة في باقى المبانى الثلاث التابعة للمطار .

وتشمل مشروعات التطوير أيضا إلغاء صالات المبنى المتعددة 1، و2، و3 ، وجعلهم في مبنى واحد فقط، ويتم تصنيفهم داخلي محلي ودولي في المبني، كما تخطط وزارة الطيران لجعل صالة 3 التابعة للمبنى القديم صالة وصول، كما تدمج صالة الإير مول ضمن صالة الوصول أيضا، وذلك بتكلفة تبلغ 200 مليون دولار.

ومن المقرر توسيع مبني الركاب رقم 3 بالمطار لتوفير منطقة ترانزيت بمساحة 5 الأف متر مسطح لاستقبال الحركة الكبيرة في حركة الترانزيت والتي تتجاوز 30%.