شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود الشريف: الهيئة الوطنية للانتخابات سترشح مدير جديد للجهاز التنفيذى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن الهيئة لم ترشح حتى الآن مديرا للجهاز التنفيذى لها خلفا للمستشار علاء فؤاد، الذى عين وزيرا لشئون مجلس النواب، مضيفا بأن مجلس إدارة الهيئة سيعمل على ذلك خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الشريف فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الهيئة الوطنية لها أن تضع ترشيحا لهذا المنصب سواء من داخل الهيئة أو من خارجها، ثم يصدر بتعيينه قرار جمهورى، مشيرا إلى أن المستشار أسامة غازى النائب الأول لمدير الجهاز التنفيذى بالهيئة هو القائم بأعمال مدير الجهاز لحين تعيين المدير الجديد.

يذكر أنه يوجد 3 نواب لمدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات هم، المستشار أسامة محمد أمين غازى ، والدكتورعاطف عبد الحميد حسن ، و اللواء رفعت محمد أحمد قمصان.

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وتولى المستشار علاء فؤاد فى التعديل الوزارى الأخير منصب وزارة شئون مجلس النواب، خلفًا للمستشار عمر مروان الذي تولى حقيبة العدل.

ولد "علاء فؤاد" في 17 ديسمبر 1965، وتخرج من كلية الحقوق، ثم عين معاونًا بالنيابة العامة، ثم وكيلًا للنائب العام، وتدرج في النيابة العامة حتى وصل رئيسا للنيابة، ثم أصبح لاحقا رئيسا بمحكمة الاستئناف، وفى سبتمبر 2016، عمل "فؤاد" بقطاع التفتيش القضائى للنيابة العامة.

والمستشار علاء فؤاد هو أول مدير للجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والتى تشكلت بموجب قرار من رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2017، وذلك لمدة أربع سنوات، وله اختصاصات محددة، ويباشرها تحت إشراف مجلس الإدارة الشئون الفنية والمالية والإدارية، وطبقًا لقرار رئيس الجمهورية فقد تشكل الجهاز التنفيذى من مدير، وثلاث نواب، وعدد من أعضاء الجهاز والعاملين.

ويختص الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات وفق نص المادة (14) من قانون الهيئة، بتنفيذ توصيات وقرارات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.